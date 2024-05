W czwartek pogodnie i bez opadów, ale chłodno. Temperatura w nocy od 3 st. C. do 7 st. C., jedynie na Kaszubach około 1 st. C. W dzień będzie od 16 do 21 kresek, a na północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat termometry wskażą od 11 st. C. do 15 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na północy kraju zachodni i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze północno-wschodni - informuje IMGW.