Awantura o Marię Skłodowską-Curie. Znów bez polskiego członu

Najbardziej znany producent klocków na świecie postanowił złożyć hołd badaczom, którzy przyczynili się do rozwoju nauk ścisłych, technologii i inżynierii. Wśród trzech wybranych postaci znalazła się Maria Curie. W opisie zabrakło polskiego członu nazwiska. Polscy internaucie wzniecili burzę. Co na to LEGO?