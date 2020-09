Babcia, która została celebrytką

Była niemłoda, biedna i kompletnie nieznana. Uczestnictwo w serialu komediowym całkowicie zmieniło jej życie. Jest inspiracją dla wielu kobiet, by mieć marzenia i je spełniać.

Zdjęcie Gangavva Milkuri razem z policją upomina mężczyznę, który nie ma kasku i maski /YouTube

Trudne początki



Historię tej niezwykłej kobiety opublikowało wiele gazet w Azji i na świecie, jej sylwetkę przybliżyło nawet CNN. Gangavva Milkuri mieszka w Lambadipally, w północnych Indiach, w wiosce, która ma tylko trzy tysiące mieszkańców.



Nie wiadomo ile ma lat, bo nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia. Przypuszczalnie około sześćdziesięciu. Jeszcze niedawno, pracowała na roli i zwijała papierosy. Jej mąż był alkoholikiem i nie dbał o rodzinę.



Gangavva musiała w gospodarstwie wykonywać wszystkie prace, także te przeznaczone dla mężczyzn. Wychowywała dwie córki i syna, którym chciała zapewnić jak najlepsze warunki do życia i nauki. Sama nie ukończyła nawet pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Komedia, która bawi i uczy



Projekt "My Village Show" ruszył w roku 2012, a jego pomysłodawcą jest jej zięć, Srikanth Sriram, który został filmowcem. Przy produkcji serialu pracuje zespół dziewięciu osób - aktorów, scenopisarzy, kamerzystów i pracowników obsługi technicznej.



Tylko oni we wsi mają dostęp do internetu. Na początku powstawały jedynie krótkie filmiki o tym, jak starsi mieszkańcy reagują na nowości takie jak hamburger, kijek do selfie, czy słuchawki. Nagrania umieszczano na YouTubie.



Początkowo Gangavva pojawiała się w odcinkach tylko gościnnie, ale od 2017 stała się postacią pierwszoplanową, z powodu niezwykłego wzrostu zainteresowania jej osobą.



Kobieta nie umie czytać ani pisać, stąd ekipa opowiada jej historię, w której ma wystąpić, a ona improwizuje. Jak widać ma wielki dar, bo scenki i dialogi wyglądają bardzo naturalnie.