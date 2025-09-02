Rząd pracuje nad nowym bonem ciepłowniczym

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zakłada utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych.

"Analiza obecnej sytuacji wskazuje na zasadność odchodzenia od stosowania mechanizmów interwencyjnych o zasięgu powszechnym i powróceniu do modelu funkcjonowania rynku energii sprzed kryzysu. Niemniej jednak, odchodzenie od wsparcia odbiorców ciepła musi być realizowane w sposób kontrolowany, uwzględniający przede wszystkim sytuację najuboższych gospodarstw domowych, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za ciepło" - czytamy w projekcie.

Resort energii proponuje wprowadzenie nowych działań osłonowych wobec wysokich cen ciepła na drugą połowę 2025 r. i w roku 2026, z rozliczeniem końcowym do końca 2031 r.

Projekt ma zapewnić odbiorcom energii elektrycznej możliwości korzystania z ceny maksymalnej w wysokości 500 zł/MWh do końca 2025 r.

Dla kogo bon ciepłowniczy?

Nowe przepisy wdrażające mechanizm osłonowy w postaci bonu ciepłowniczego będą skierowane do najuboższych gospodarstw domowych, które doświadczają wysokich cen ciepła.

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany gospodarstwom domowym, które:

osiągają dochód, w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych, równy lub niższy niż 3272,69 zł oraz w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych, równy lub niższy niż 2454,52 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym,

korzystają z ciepła systemowego (sieciowego),

płacą za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Będzie obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego i wówczas kwota będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów ciepłowniczych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu ciepłowniczego nie będzie wypłacana.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie: za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. jednorazowo w wysokości 500 zł - w przypadku, gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ. Bon w wysokości 1000 zł, gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ, natomiast wsparcie w wysokości 1750 zł, gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ - wskazuje PAP.

Z kolei za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2026 r. wypłatę bonów ustalono następująco: 1000 zł dla gospodarstwa domowego - przy cenie 170-200 zł/GJ, 2000 zł dla gospodarstwa domowego - przy cenie 200-230 zł/GJ, 3500 zł dla gospodarstwa domowego - przy cenie powyżej 230 zł/GJ.

Z dniem 21 sierpnia br. zostało powołane Ministerstwo Energii. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Nowy resort powstał w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Przemysłu.

Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii przekształcenie "polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Przemysłu, obsługującego sprawy działu administracji rządowej gospodarka surowcami energetycznymi, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, obsługującego sprawy działu administracji rządowej energia oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu".

