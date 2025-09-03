Francisco Nunez Olivera: jeden z najdłużej żyjących ludzi na świecie

O mężczyźnie mówili "dziadek świata". Francisco Nunez Olivera dożył wieku 113 lat i był jednym z najdłużej żyjących ludzi na świecie. Mężczyzna zmarł w 2018 roku w Hiszpanii. W czym tkwił sekret jego długowieczności? Zapewne nie tylko w genach. Jednym z ważnych elementów była zapewne jego dieta. Niektóre jej elementy mogą zaskakiwać - a zwłaszcza napój, po który codziennie sięgał.

Hiszpan urodził się 13 grudnia 1904 roku w małej wiosce Bienvenida na terenie Extremadury. Doczekał się czwórki dzieci, dziewięciorga wnucząt i piętnaściorga prawnucząt. Jak przyznawał, sekretem jego długowieczności była ciężka praca i nie marnowanie czasu na bezczynność.

Jego córka dodała, że wpływ na to miało również życie w małej, spokojnej wiosce, nie wchodzenie w konflikty i radość z życia.

Dożył 113 lat. Rodzina zdradziła tajniki jego diety. Jest zaskoczenie

Mężczyzna w ciągu życia tylko dwa razy trafił do szpitala, w tym raz ze względu na konieczność operacji zaćmy. Pomimo podeszłego wieku, Hiszpan nie uskarżał się na bóle i choroby.

W zachowaniu dobrego zdrowia z pewnością pomagały mu też nawyki żywieniowe - każdego dnia jadł warzywa uprawiane na własnej ziemi. Sporym zaskoczeniem może być to, że każdego dnia pił lampkę czerwonego wina.

Rodzina Oliviery przyznała, że na śniadanie zawsze wybierał ten sam zestaw: kawałek biszkoptu lub ciasto z oliwy oraz szklankę mleka.

W codziennym menu znajdował się również jogurt i płatki z mlekiem (te najczęściej wybierał na kolację). Na lunch spożywał rybę lub gulasz. Oliviera w swoim jadłospisie stawiał jednak przede wszystkim na warzywa.

Mężczyzna nie zapominał też o codziennej aktywności. Spacerował regularnie i kładł się spać o godzinie 20.

Córka mężczyzny, Antonia, powiedziała w rozmowie z New York Post, że jej tata jest w dobrej formie i "w niektóre dni opowiadałby przez cały czas".

Francisco Nunez Olivera w wywiadzie udzielonym hiszpańskiemu dziennikowi "El Mundo" w 2015 roku, przyznał, że chciałby pożyć jeszcze kilka lat pomimo tego, że wszyscy jego przyjaciele już odeszli.

"Wiem, że jestem stary, ale nie czuję się stary" - wyznał mężczyzna.

