Media społecznościowe potrafią zaskoczyć jeśli chodzi o trafność w nazywaniu pewnych elementów związku. Często to właśnie dzięki nim dowiadujemy się, co powinno zwrócić naszą uwagę w bliskich relacjach. Pojęcia takie, jak gaslighting, mansplaining czy red i green flags są nam doskonale znane właśnie dzięki profilom na TikToku czy Instagramie.

Flagowe źródło, czylli green i red flags

Zielone flagi są niczym innym, jak wskazówkami, które zachowania prezentowane przez naszego partnera mogą podpowiadać nam, że relacja z nim może dobrze rokować. Często chodzi głównie o drobne gesty czy codzienne zachowania, jak np. bycie miłym dla obsługi w sklepie czy pamiętanie o ważnych dla nas datach, ale też poważniejsze kwestie jak chociażby to, czy partner potrafi nas słuchać, dzieli się z nami swoimi emocjami i otwarcie mówi o swoich zamiarach i planach w relacji.

Czerwone zaś są często pierwszym sygnałem, że relację należy poddać "rewizji", a czasem nawet wskazówką, że być może spotykamy się z niewłaściwą osobą. Za najczęstsze przykłady red flags podaje się m.in. mówienie wyłącznie złych rzeczy na temat swoich byłych partnerek lub partnerów, publiczne naśmiewanie się z innych czy "silent treatment", czyli karanie partnera ciszą.

Krótka definicja beige flags

Czym wobec tego są beżowe flagi? Pierwsza myśl odsyła nas do naszych skojarzeń związanych z tym kolorem. Znaczeniem beżu jest przede wszystkim spokój, naturalność i delikatność. W kontekście beżowych flag chodzi jednak o coś innego. Wielu osobom kolor ten kojarzy się bowiem z nudą lub nijakością.

Idąc tym tropem, możemy już domyślać się, że za beżowe flagi będzie można uznać te znaki lub zachowania, które wskażą nam niezbyt szkodliwe cechy partnera, które w relacji będą oznaczać nudę lub niegroźne, ale dziwne postawy osoby, z którą się spotykamy. Odeślą nas do uznania, że dana osoba idzie utartymi schematami, próbuje wpasować się w mainstream, a w efekcie - po prostu nas zanudzić.

Beżowe flagi na portalach randkowych

Z "beige flags" można zetknąć się już na etapie poszukiwań partnera zwłaszcza, jeśli odbywają się one na poziomie aplikacji randkowych. Internauci w mediach społecznościowych wymieniają szereg cytatów, które mogą być krzyczącymi beżowymi flagami "przyczepionymi" do profili np. na Tinderze.

Chodzi tu m.in. o utarte i nadużywane powiedzenia lub opisy swojej osoby. "Kocham podróże", "Lubisz pizzę z ananasem? Daj w lewo", "Szukam kogoś, kto za mną nadąży" - to najpopularniejsze przykłady.

Z innych elementów rzucających się w oczy na portalach randkowych, które mogą uchodzić za beżowe flagi, można wymienić także podawanie wzrostu. Oczywiście, dla wielu kobiet ważnym aspektem jest to, aby partner był od nich wyższy. Podając jednak ilość centymetrów od stóp do głowy, można zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest to jedna z niewielu zalet osobnika, który właśnie opisał sam siebie? Jeśli mężczyzna sam sprowadza się do tego, jaki ma wzrost, możemy podejrzewać, że mimo swojej wysokości może nie dorastać nam do pięt w zakresie zainteresowań.

Kolejnym aspektem są rzecz jasna zdjęcia, bo cóż jest ważniejszego na popularnych portalach randkowych niżeli właśnie one? Beżową flagą są tutaj wbrew pozorom zdjęcia ze zwierzakami. Pewna influencerka określiła to w taki sposób: "Serio, używacie zdjęć piesków, żeby zamaskować brak ciekawej osobowości?".

Również jeśli osoba na swoim profilu ma wyłącznie zdjęcia z kieliszkiem wina, przy stoliku ze znajomymi w barze lub z drinkiem na tle basenu, może to budzić nasze podejrzenia i kierować nas w stronę pytania: "Czy spędzasz swój wolny czas w jakikolwiek inny sposób niż przy wysokoprocentowych napojach?". Nie musi to oznaczać rzecz jasna nałogu, ale może być właśnie tą delikatną, beżową wskazówką, że może czekać nas rozczarowanie.

Beżowe flagi w związku

W trwającej już relacji beżowe flagi są natomiast definiowane nieco inaczej. Nie są to już wyłącznie ostrzeżenia przed tym, że partner może okazać się nudny - tutaj pojęcie to zostaje rozszerzone. Nie powodują one, że powinniśmy poddać pod wątpliwość sens bycia w danej relacji, ale po prostu sprawiają, że możemy poczuć się nieswojo. Nie oznaczają błędów moralnych, nie ranią drugiej osoby, nie świadczą też o poważnych problemach. Wprawiają nas jedynie w dezorientację. Może to być sposób, w jaki przeżuwają i połykają pokarm. Może to być również coś tak nieznaczącego i prozaicznego, jak np. zapisywanie swoich rodziców w telefonie nie jako "mama" i "tata", a pełnym imieniem i nazwiskiem czy ustawianie minutnika zamiast budzika. W bardziej łagodnym toku rozumowania, są to po prostu niewinne cechy charakterystyczne, które mogą spowodować pojawienie się w naszej głowie pytania: "Hmm, ok?".

Jak rozpoznać beżowe flagi?

Na TikToku można znaleźć całą serię krótkich filmików #beigeflag, gdzie użytkownicy krótko opisują sytuacje lub cechy, które uznają za beżowe flagi. Wśród najbardziej popularnych znajdują się takie przykłady, jak:

Organizowanie imprez tematycznych bez powodu

Pamiętanie dat urodzin wszystkich znajomych

Jedzenie dokładnie tego samego śniadania każdego dnia

Nieodróżnianie strony lewej od prawej

Sprawdzanie nieznanego numeru dzwoniącego w wyszukiwarce

W dalszym ciągu nie wiesz, czy dane zachowanie lub cecha może być podpięta pod beżową flagę? Użytkownicy TikToka mają niezły sposób, by lepiej to rozeznać. Szybki test polega na tym, aby zdecydować, czy dana sytuacja pasuje do krótkiego sampla z TikToka "Summer Background Jazz". Internauci publikując przykłady beige flags, używają właśnie tej muzyki, by je opisać.

Beżowe flagi w psychologicznym ujęciu

Skoro już wiemy, że beżowe flagi nie są czymś, co powinno poddać pod wątpliwość trwającą już relację, to warto wspomnieć o tym, co na ich temat uważają terapeuci. Ponieważ pojęcie to jest stosunkowo nowe, nie dysponujemy póki co elaboratami napisanymi na ich temat przez psychologów. Wiadomo jednak, że beżowa flaga, jeśli już ją zaobserwujemy, może być pomocną wskazówką w naszej relacji. Dla przykładu, amerykańska terapeutka par Anita Chlipala namawia swoich klientów, aby zastanowili się, czy byliby w stanie zaakceptować pewną cechę lub "beżowe dziwactwo" partnera do końca życia.

Pamiętajmy również o tym, że każdy z nas ma jakieś niecodzienne zachowania czy cechy, które poniekąd stanowią o naszej wyjątkowości. W istocie fakt, że ktoś nie wysyła żadnej beżowej flagi może być uznane za czerwoną flagę. Odrobina beżu nie zaszkodzi nikomu zwłaszcza, gdy szukamy czegoś stabilnego.