Podróżowanie samolotem wiąże się ze zmianą ciśnienia, mniejszą ilością tlenu w kabinie i ograniczoną możliwością poruszania się, co może być szczególnie niebezpieczne dla osób z poważnymi schorzeniami serca lub płuc.

Wśród istotnych przeciwwskazań do latania znajdują się:

Równie ostrożni powinni być pacjenci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, np. astmą w zaostrzeniu lub POChP. Nawet przy niewielkim wysiłku na pokładzie może dojść u nich do pogorszenia wydolności oddechowej. Problemem może być też anemia - zwłaszcza przy niskim poziomie hemoglobiny - oraz obecność odmy opłucnowej, która w warunkach lotu może się powiększyć i zagrażać życiu.

Nie tylko poważne choroby, ale i niedawne zabiegi medyczne mogą być przeciwwskazaniem do podróży samolotem. Dotyczy to m.in. osób po operacjach stomatologicznych, zwłaszcza w trakcie leczenia kanałowego lub z aktywnym stanem zapalnym. Zmiana ciśnienia może w takich przypadkach prowadzić do silnego bólu lub powikłań.