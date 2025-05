Albicja jedwabista to niewielkie drzewo pochodzące ze wschodniej Azji. W kulturze wschodu to drzewko szczęścia, wierzy się też, że jego kwiaty mają moc uzdrawiania "złamanych serc". Roślinę stosuje się też w tradycyjnej chińskiej medycynie do zwalczania stresu i bezsenności - działa relaksująco i uspokajająco. Albicja zwana jest też jedwabnym drzewkiem i perską mimozą. Roślina z każdym rokiem podbija serca coraz większej liczby osób, które cenią nietypowe i egzotyczne gatunki.

Cechą charakterystyczną albicji są spore i delikatne liście przypominające kształtem paproć i mimozę. Są one pierzaste i delikatne, mogą osiągać od 20 do 45 cm długości. Podczas deszczu i w nocy zwijają się, przez co albicję nazywa się też "śpiącym drzewkiem". Największym atutem rośliny są jednak jej efektowne kwiatostany, które przypominają puchate pompony. Nie posiadają płatków, ale drobne różowo-białe niteczki o długości ok. 5 cm. Pojawiają się obficie od czerwca do października i wydzielają przyjemną intensywną woń, dzięki czemu przyciągają motyle i niektóre ptaki. Kwiatostany świecą też w nocy, ale jedynie na przełomie września i października, co najmniej po roku uprawy. Albicja może osiągać 6 metrów wysokości, w polskich warunkach najczęściej jest to 1,5 m.