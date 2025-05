Urlop to nie fanaberia - to profilaktyka zdrowotna

Jeszcze do niedawna urlop był postrzegany głównie jako nagroda za ciężką pracę. Dziś naukowcy mówią wprost: to inwestycja w zdrowie psychiczne i fizyczne. Według badań opublikowanych w Journal of Applied Psychology osoby, które regularnie wyjeżdżają na wakacje, żyją nawet o 20% dłużej. Co więcej - mają o 30% mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób serca.