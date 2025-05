Jeśli nie chcesz się zawieść, unikaj tych dwóch znaków zodiaku. Oni zawsze coś "psują"

Osoby spod niektórych znaków zodiaku potrafią wprowadzić zamęt w relacjach, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Choć mogą być urocze i pełne pasji, to swoimi zachowaniami często prowadzą do nieporozumień i rozczarowań. Poznaj dwa znaki, które warto mieć na oku, by uniknąć emocjonalnych turbulencji.