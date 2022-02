Biały nalot w doniczce. Jakie są przyczyny? Jak z nim walczyć?

Woda złej jakości

Czy to atak pleśni?

Jak zwalczyć grzyby w doniczce?

Naturalne środki





Biały nalot od wody

Taki objaw może mieć dwojakie pochodzenie. Biały nalot może się pojawić w wyniku używania złej wody do podlewania rośliny, może być także spowodowany obecnością grzybów pleśniowych.

Jeżeli obserwujemy nalot na ziemi w kolorze bieli przechodzącej w żółć, prawdopodobnie jest to osad wapienny, spowodowany złą jakością wody. Występuje najczęściej, gdy podlewamy rośliny wodą z kranu — a więc wodą twardą. By pozbyć się nalotu, powinniśmy kranówkę odstawić w pojemniku na co najmniej dobę do odstania. Dobrym rozwiązaniem będzie też dodanie pół łyżeczki kwasu cytrynowego na 1 litr wody. W ten sposób neutralizujemy związki wapienne. Jeśli nie straszna nam chemia, to zmiękczacze wody dostępne są także w sklepach ogrodniczych.

Reklama

Pleśń na ziemi w doniczce

Jeśli widzimy charakterystyczny biały puszek na podłożu naszych roślin, oznacza to, że mamy do czynienia z pleśnią. Biała lub brązowa grzybnia pojawia się w warunkach dużej wilgotności, a więc najczęściej wtedy, gdy podlewamy rośliny zbyt często. W połączeniu z wysoką temperaturą w mieszkaniu i niewystarczającym doświetleniem stanowiska tworzą się idealne warunki dla rozwoju grzyba.

Jak możemy zwalczać pleść w doniczce?

Ograniczmy podlewania i pozwólmy podłożu przeschnąć

Przestawmy roślinę w bardziej słoneczne miejsce

Zadbajmy o dobrą cyrkulację powietrza wokół doniczki

Zastosujmy fungicydy, czyli środki grzybobójcze albo cynamon

Naturalny środek grzybobójczy - cynamon

Jeśli nie chcemy stosować chemicznych środków grzybobójczych, możemy zastosować wspomniany cynamon. Ma on silne działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Wystarczy, że posypiemy cienką warstwą tej przyprawy ziemię w doniczce.



Zobacz również:

Paprocie - leczą i fascynują od wieków

Roślina do zadań specjalnych: paproć

Małe muszki latają u ciebie w mieszkaniu? Sprawdź kwiaty!



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak dbać o storczyki w domu? Interia DIY