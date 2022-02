Małe muszki latają u ciebie w mieszkaniu? Sprawdź kwiaty!

Porady

Dołącz do nas:

Latają w waszym mieszkaniu czarne muszki i to nie owocówki? Zastanawialiście się, skąd się wzięły? To mogą być ziemiórki. Szczególnie niebezpieczne dla naszych roślin doniczkowych. Co zrobić, aby się ich pozbyć? Podpowiadamy kilka sprawdzonych metod.

Zdjęcie Latające małe muszki to dorosłe osobniki ziemiórek. Najniebezpieczniejsze dla roślin są jednak ich larwy, które żerują w ziemi / 123RF/PICSEL