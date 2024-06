Chociaż klienci raczej nie poczuli się oszukani, to i tak decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest dla nich pozytywną informacją . Biedronka została bowiem zobowiązana do ponownego przyznania voucherów tym, którzy bez względu na przyczynę, nie wykorzystali przeznaczonych im środków finansowych.

"Informujemy, iż klienci, którzy otrzymali voucher w ramach akcji promocyjnej "Magia Rabatów - Zabawki i Książki - Voucher od 01.12.2022 r. do 03.12.2022 r." i nie został on przez nich zrealizowany w odpowiednim terminie niezależnie od przyczyny, uprawnieni są do otrzymania vouchera o wartości 150 zł na cały asortyment w ramach jednorazowych zakupów (z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, preparatów początkowego żywienia niemowląt oraz wszelkich usług czy doładowań, w tym doładowań telefonów, kart podarunkowych czy doładowań kart podarunkowych), niezależnie od ich wartości, ważny rok od daty jego otrzymania (bez możliwości zamiany na gotówkę)"