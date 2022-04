Miliony Polaków korzystają dziś z portali i aplikacji randkowych. Czołowe aplikacje mają w naszym kraju od 2 do 3,6 mln użytkowników. Wydawać by się mogło, że nowoczesne technologie wypierają bardziej klasyczne metody na znajdowanie drugiej połówki. Niekoniecznie.

Wydawać by się mogło, że nowoczesne technologie wypierają bardziej klasyczne metody na znajdowanie drugiej połówki. Niekoniecznie. Ofert matrymonialnych wciąż nie brakuje. A sposobów na ich upublicznienie jest wiele. Pewien mężczyzna z Bielska-Białej postanowił poszukać dziewczyny na Facebooku, publikując na "spotted randkowym" listę swoich wymagań. Internauci nie kryją zdziwienia.

40-latek z Bielska-Białej szuka partnerki. Lista wymagań jest długa

"Szukam katolickiej dziewczyny" - od tych słów rozpoczyna swój wpis anonimowy mężczyzna. Na tym jednak nie koniec, bo lista jego wymagań jest co najmniej długa. 40-latek zaznacza dodatkowo, że zgadzać musi się przynajmniej 85 proc. z pozycji, które wymienił. Co więcej, na liście oznaczył kolorem czerwonym te wymagania, które mają "charakter weta zawieszającego", co znaczy, że "muszą się zawsze zgadzać".

Co znalazło się na liście? Wśród oznaczonych czerwoną kropką pozycji jest przede wszystkim wiek. Wymarzona kobieta powinna mieć od 30 do 35 lat. Anonimowy mężczyzna zaznaczył, że "starsze panie niestety nie wchodzą w grę", gdyż w jego rodzinie "nie wypada mieć starszej żony od samego siebie".

Bezwzględnie spełnione muszą być również takie wymagania, jak mniej niż 1,78 cm wzrostu, brak używek, miłość do dzieci i chęć posiadania przynajmniej dwójki, a także głęboka wiara. Niektóre punkty budzą jednak kontrowersje. Wymarzona kandydatka powinna być dziewicą. "Dopuszczam tylko taką sytuację pod warunkiem, że był to gwałt" - napisał mężczyzna. Nie powinna również robić niczego z listy 7 grzechów głównych czy nie nosić spódniczek "czy innych ubrań, które powodują półnagość".

"Potrafi gotować, nie ma żółtych zębów"

Na tym wciąż nie koniec. Na liście znalazły się również takie punkty jak umiejętność gotowania, pracowitość, skromny ubiór czy brak zbyt dużej ilości makijażu. Wymarzona kobieta powinna również znać język angielski lub niemiecki w stopniu podstawowym, mieć wykształcenie minimum średnie, a jej włosy nie powinny być dłuższe niż 40 cm, ani krótsze niż 10 cm.

Dodatkowo powinna wstawać wcześnie rano, nie mieć żółtych zębów, lubić skoki narciarskie i "puszczać bąki tylko w toalecie".

Co wiemy o tajemniczym mężczyźnie? Ma 40 lat i szuka katolickiej dziewczyny. Czy to wystarczy? "Jak to przeczytałam całe zalałam się łzami ze śmiechu", "No to pokaż Romeo swoje oblicze, niech i ja oblicze punkty", "Ale że to jest żart?", "A ty co dajesz od siebie?" - pisali w komentarzach wyraźnie zdziwieni internauci.

