W siódmym odcinku "Bitwy o palety" wystąpią

Adam i Arleta Czajewscy

Yulia Shybka i Michał Róg

Piotr Mróz i Ewelina Mnich

Angelika Jurczak i Patrick Galowy

Adam i Arleta Czajewscy materiały prasowe

Wspierająca się para, która lubi zaszaleć. Uśmiechnięci, pozytywni.

Adam i Arleta to małżeństwo od 7 lat. Poznali się na ognisku przez wspólną znajomą ok 14 lat temu. Od 2015 roku wraz z rodziną mieszkają w UK. Mieszkają w małej miejscowości Wrenbury. W Polsce pochodzą z miejscowości Góra w woj. Dolnośląskim. Przyjeżdżają do Polski kilka razy w roku, budują tutaj dom i w przyszłości chcą w nim zamieszkać już na stałe. Mają dwójkę dzieci, Wiktora (4lata) i Oliwię (10 mies).

Adam z zawodu technik mechanik, w Anglii pracuje jako asystent menagera na fermie drobiu. Ma również swoją działalność gospodarczą - zajmuje się fotografią i filmami ślubnymi. Bardzo kocha tą pracę, uwielbia patrzeć na szczęście innych i uwieczniać to na zdjęciach. Jednak na tym się nie kończy, posiada własną pasiekę, ponad 100 uli, co pozwala mu sprzedawać bardzo dobrej jakości wyroby pszczele a nawet pszczoły. Ta pasja jest w ich rodzinie od pokoleń, przekazywana z ojca na syna. Hobbystycznie interesuje się antykami. Paletami handlują od ponad dwóch lat. Kolega Adama opowiedział mu o handlu paletami i tak się zaczęła ich historia. Adam zainteresował się tym tematem i sam zaczął, a potem wraz z Arletą, szukać np. zwrotów konsumenckich i potem rozglądał się za kanałami sprzedażowymi. Kochają adrenalinę, kręci ich niewiadoma - co tym razem będzie w paczce, którą właśnie kupili.

Co miesiąc odwiedzają targi staroci w Anglii, uwielbiają atmosferę, która tam panuje. Do tej pory najdziwniejszym, ale też najciekawszym przedmiotem jaki tam kupił był stary zegar dla gołębi.

Yulia Shybka i Michał Róg

Yulia Shybka i Michał Róg materiały prasowe

Są parą od 3,5 roku. Poznali się przez facebook, Michał ją z kimś pomylił, ale tak dobrze im się rozmawiało, że tak już zostało. Michał zajmował się zwrotami produktów z drugiej ręki, ale nie był świadom, że to gałąź ogromnego biznesu. Gdy zainteresował się kodami na towarach, w których sprzedaży był pośrednikiem, zaczął z sukcesem rozkręcać swój biznes. Ich pierwsza paleta kosztowała 2700, potem kupowali za 300-500 zł, szukając najlepszych okazji. Gdy rozwinęli biznes, 2 lata temu założyli firmę. Teraz sprzedają produkty ze zwrotów wprost z palet z Amazona, również hurtowo.

Dużym powodzeniem cieszą się ich boxy - zestawy produktów wprost z magazynów Amazon. Sprzedają je w swoim magazynie w Opolu. Mają kilka kategorii boxów m.in. agd, duże i małe, sportowe akcesoria i inne. Sprzedają je wprost z Amazona, nie ingerują w paczki dla klientów, dlatego ci do nich wracają. Ostatnio przenieśli się do nowego, bardziej przestronnego sklepu, sprzedają tam detaliczne produkty ze zwrotów. Michał lubi okazje, dodatkowo zaopatruje sklep w towar po atrakcyjnych cenach, na giełdach, gdzie można dostać bardzo unikatowe oraz poszukiwane produkty za ułamek ceny. Od wielu lat zajmuje się zakupem produktów z drugiej ręki, nigdy nie lubił przepłacać za produkty nowe. Sprzedawał je, przed założeniem firmy, na giełdach i pchlich targach. Co tydzień bywa na targach staroci.

Ich wspólne hobby to motoryzacja, a w szczególności samochody. Jeżdżą na zloty motoryzacyjne po całym kraju. Prowadzą też kanał na YT, gdzie mają 11 tys. Obserwatorów. Najlepszy interes: za 11 zł kupili - apple watcha. Julia znalazła w pudełku po etui do iPada - działającego iPada. Najbardziej szalona rzecz jaką znaleźli na paletach to kalendarze adwentowe ze zjedzonymi czekoladkami oraz majtki z dildo.

Piotr Mróz i Ewelina Mnich

Piotr Mróz i Ewelina Mnich materiały prasowe

Piotr pochodzi ze Śląska, mieszka w Warszawie. Mówi o sobie, że jest Ślązakiem na uchodźstwie, warszawiakiem z wyboru i góralem z serca. Na co dzień pracuje w szkole językowej, jest specjalistą ds. marketingu i koordynatorem hostess. Wystawia różne rzeczy na OLX. Jego największym hitem sprzedażowym są używane zdrapki lotto i kartki z kalendarza. Bardzo lubi rywalizację i gry zespołowe np. Shuflleboard, kręgle, bilard. Jest negocjatorem z natury i zawsze twardo stoi przy swoim. Mówi o sobie - "Jestem zodiakalną rybą, a jak mówią ryby są nie do ruszenia". Z Eweliną znają się już kilka lat, poznali się w pracy podczas jednego ze zleceń. Spędzają razem czas na grach zespołowych, chęć rywalizacji jest ich wspólną zajawką.

Angelika Jurczak i Patrick Galowy

Angelika Jurczak i Patrick Galowy materiały prasowe

Są razem od 7 lat. Od 2 lat wspólnie zajmują się handlem kosmetykami dla mężczyzn. Prowadzą sklep internetowy oraz sprzedają na popularnych platformach sprzedażowych. Mają również sklep stacjonarny we Wrocławiu. Planują otwarcie kolejnego punktu w jednym z większych polskich miast. Postanowili poszerzyć asortyment o produkty spoza branży beauty. W ich firmie Angelika zajmuję się głównie marketingiem.

Chcą wejść na rynek outletowy, ten program ma im w tym pomóc. Chcą sprzedawać produkty ze zwrotów konsumenckich na liveach na Fecbooku, oraz na Tik Toku. Patrick mówi o sobie, że zdecydowanie jest introwertykiem i twardo stąpa po ziemi. Angelika z kolei, jest wygadana, wesoła, energiczna. Dużo czasu spędzają razem m.in. jeżdżąc na rowerach. Uwielbiają też wspólne spacery nocą po Wrocławiu. Często podróżują po Polsce, najbardziej kochają Mazury. Wyjeżdżają też za granicę, uwielbiają Merano we Włoszech i włosko-austriacki klimat, który tam jest.

Marzy im się zwiedzić Stany Zjednoczone i Tajlandię. Angelikę pasjonują social media. Uwielbia tworzyć treści na Tik Toku, lubi analizy zasięgów w internecie, prowadzi social media różnych marek związanych z branżą beauty. Tworzy i ceni estetyczne treści. Mówi o sobie, że jest maniaczką zakupów - uwielbia kupować kosmetyki, ubrania i rzeczy spożywcze.

ZASADY PROGRAMU

Zygmunt Chajzer w nowym show „Bitwa o palety” Polsat materiały prasowe

"Bitwa o palety" to program, w którym główną rolę grają naprawdę wielkie emocje. Czasami uczestnicy dają się im ponieść i licytują naprawdę ostro. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana! A nasi bohaterowie nie boją się wyzwań. To fantastyczni ludzie, potrafiący się bawić, ale potrafiący również robić dobre interesy" mówi Zygmunt Chajzer.

W programie biorą udział zarówno osoby, które zawodowo zajmują się handlem paletami, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą formą biznesu. Wszystkich łączy otwarta głowa do interesów, chęć poszukiwania nowych wyzwań i przedsiębiorczość. Każdy z nich ma na koncie różnorodne doświadczenia zawodowe, a także wiele pasji i talentów, które stara się rozwijać. Znajdziemy wśród nich stand-upera, fotografa, pszczelarza, muzyka, youtuberów, kierowcę czy informatyka. Wszyscy traktują udział w programie jako ciekawą przygodę, okazję do rywalizacji i dobrej zabawy.

W każdym odcinku występują cztery dwuosobowe drużyny, a do wylicytowania są tylko trzy palety - dwie z nich zapakowane są tak, że można nieco podejrzeć ich zawartość, natomiast jedna, szczelnie zakryta, pozostaje całkowitą tajemnicą dla kupujących. Po aukcji pierwszej palety towarzyszymy parze, która wygrała licytację i zabiera swój zakup, by rozpakować go i przekonać się, co jest w środku: kosztowne AGD, nowy sprzęt sportowy, używana elektronika, a może uszkodzone meble, zdekompletowane urządzenia i przedmioty o niskiej wartości, jakie trudno będzie sprzedać? Do licytacji drugiej palety przystępują trzy pozostałe drużyny. Po aukcji kolejna zwycięska para zabiera swoją zdobycz i udaje się na unboxing, zostawiając na placu boju dwie drużyny, które zmierzą się w licytacji o ostatnią paletę. Rywalizacja będzie tym bardziej zacięta, że przegrany odejdzie z niczym.

Od tej pory trzy drużyny, które pozostały w grze, mają dwa tygodnie na sprzedaż towarów ze swoich palet, a kamery programu śledzą ich postępy i podglądają sposoby na handel przedmiotami z drugiej ręki. Para, która osiągnie największy zysk, zostaje zwycięzcą odcinka.

FENOMEN HANDLU PALETAMI

Handel paletami to prawdziwy fenomen ostatnich lat. Każdego dnia do sklepów zwracana jest ogromna liczba przedmiotów, szczególnie tych zakupionych przez Internet. Na świecie wielkie sieci handlowe uczyniły ze zwrotów konsumenckich ogromne biznesy. Rynek ciągle się rozwija, wywołując ogromne zainteresowanie pośredników w tym handlu. Również w Polsce to coraz popularniejsze źródło utrzymania i budzące emocje zjawisko. Zwrócone towary potrafią bowiem być dla handlowców prawdziwą żyłą złota. Niektórzy wręcz specjalizują się w tego typu sprzedaży - kupują palety, nie wiedząc co się w nich znajduje, by później zbyć towar za najlepszą możliwą stawkę.

FORMAT "RETURN MASTERS"

"Bitwa o palety" to pierwsza polska edycja formatu "Return Masters" należącego do Banijay Entertainment, który od kilku lat z sukcesami emitowany jest w Niemczech. Został on pierwotnie stworzony przez Endemol Shine Germany (część Banijay Germany) oraz DSP (część Banijay UK). Program dla Super Polsat produkuje Endemol Shine Polska (część międzynarodowej grupy Banijay Entertainment).

Pełen emocji, rywalizacji, niespodzianek i fantastycznych okazji nowy program "Bitwa o palety" zadebiutuje na antenie Super Polsat już 4 listopada. Premierowe odcinki zaplanowane są od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00.

