Brat Lady Diany wyjawił prawdę o ich dzieciństwie

Charles Spencer w najnowszym wywiadzie przywołał bolesne wspomnienia z dzieciństwa. Jak powiedział, źródłem cierpienia jego i jego siostry rodzeństwa był rozwód rodziców. Winą za traumatyczne doświadczenia z młodości brat księżnej Diany obarczył ich matkę, która, jak twierdzi, nie wypełniła należycie swojej roli.

Zdjęcie Charles Spencer wspomina traumatyczne dzieciństwo /Associated Press /East News

Nie jest tajemnicą, że dzieciństwo księżnej Diany i jej brata Charlesa nie było usłane różami. W udokumentowanym na jednej z biograficznych taśm wywiadzie Lady Di wyznała, że okres dorastania upłynął jej w cieniu konfliktu rodziców, którzy bardziej niż opieką nad dziećmi byli zajęci toczeniem sporów.

Dzieciństwo i młodość przyszłej księżnej naznaczone były niepewnością i brakiem poczucia stabilizacji.

Wspomnieniami na temat tego trudnego momentu postanowił teraz podzielić się młodszy brat tragicznie zmarłej Diany, Charles Spencer. On winą za traumatyczne doświadczenia obarczył swoją matkę, Frances.

- Diana i ja mieliśmy dwie starsze siostry, które były wtedy w szkole daleko od domu, więc spędzaliśmy razem dużo czasu i rozmawialiśmy o tym, co dzieje się między rodzicami. Nasz ojciec był cichym i nieustannym źródłem miłości, ale matka nie została stworzona do macierzyństwa. To w gruncie rzeczy nie jej wina, po prostu nie była w stanie wypełnić swojej roli, dać nam tego, czego potrzebowaliśmy jako dzieci - wyznał Charles Spencer w rozmowie z "The Sunday Times".

Zdjęcie Księżna Diana z bratem Charlesem / PRESS ASSOCIATION / East News

Szczególnie trudnym momentem było pożegnanie z matką tuż przed tym, jak ta opuściła rodzinę.

- Kiedy pakowała swoje rzeczy przed wyjazdem, obiecała Dianie, która miała wtedy pięć lat, że wróci, żeby się z nią zobaczyć. To się nigdy nie wydarzyło. Moja siostra długo czekała na nią, ale matka się nie zjawiła - dodał Charles.

Hrabia Edward John Spencer i jego pierwsza żona Frances Roche rozstali się w 1967 roku.

Jak zaznaczył Charles, trauma z dzieciństwa zaprowadziła go na terapię, w której uczestniczy od przeszło 20 lat.

- Uporanie się z bólem będącym wynikiem tych doświadczeń kosztowało mnie wiele pracy. Pracy, która była trudna i niewdzięczna. Ale rezultat okazał się oczyszczający. Dzięki terapii nabrałem dystansu i zrozumiałem, że niewielu ludzi w naturalny sposób dąży do destrukcji - wyznał arystokrata.

Charles Spencer jest z zawodu historykiem. 17 września ukaże się jego nowa książka "The White Ship" poświęcona królowi Anglii Henrykowi I.

Zdjęcie Księżna Diana nie miała szczęśliwego dzieciństwa / LFI/Photoshot / Reporter