Ciągle słyszy, że jej twarz nie pasuje do ciała. Odpowiedziała

Choć trudno się z tym pogodzić, zjawiska takie jak body positivity i fatshaming wciąż idą ze sobą w parze. Z jednej strony mamy modelki, blogerki i influencerki promujące tzw. ciałopozytywność, a z drugiej – ich zaciekłych krytyków atakujących każde odstępstwo od "normy".

Dobrze wiedzą o tym kobiety plus size, które od kilku dobrych lat próbują wyjść z cienia. Swoją publiczną działalnością walczą o akceptację, a także bardziej przyziemne kwestie, jak np. szerszą dostępność ubrań w większych rozmiarach.

Do celu wciąż jednak daleka droga, o czym najlepiej świadczą komentarze pod jej zdjęciami i nagraniami publikowanymi w internecie.

Instagram Post

Ella Donnelly na swoją popularność pracuje od nieco ponad 1,5 roku. To właśnie wtedy założyła konto na TikToku, które do dziś zdobyło niemal 300 tysięcy wiernych obserwatorów. Największą siłą Brytyjki jest jej osobowość i dystans do siebie.

Instagram Post

21-latka nie próbuje nikogo udawać. Doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma figury modelki z wybiegu, ale mimo to czuje się świetnie w swoim ciele. Świadczą o tym nie tylko słowa. Młoda kobieta uwielbia przylegające i kuse ubrania.

Instagram Post

Często słyszy, że powinna stonować swoją garderobę. W reakcji na to odsłania coraz więcej. Prowokacja? Raczej jej indywidualny styl, którego nie ma zamiaru dopasowywać do cudzych oczekiwań. Chce czuć się modna i kobieca.

Instagram Post

Ella ma wielu zagorzałych fanów, którym podoba się jej naturalność. Nie wszyscy są jednak w stanie przełknąć krągłą dziewczynę bez kompleksów. Czasami hejt jest wyrażany wprost, a kiedy indziej udaje troskę. Do jednego z takich komentarzy Brytyjka właśnie się odniosła.

Instagram Post

Błagam, przestańcie mi mówić, że moja ładna twarz nie pasuje do grubego ciała. Co to w ogóle ma znaczyć?

– słyszymy w jednym z ostatnio opublikowanych nagrań. Gdy ktoś zapytał ją o odważne stylizacje, odpowiedziała: - To tylko ubrania. Nie daj sobie wmówić, że musisz z czegoś rezygnować! - przekonuje.

Instagram Post

21-latka na każdym kroku podkreśla, że jeśli pokochamy samych siebie, wtedy inni także spojrzą na nas łaskawszym okiem.

Instagram Post

***

