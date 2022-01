Tajemnice na temat naszego charakteru zdradzić mogą nie tylko znaki zodiaku, ale też analiza koloru oczu, włosów bądź miesiąca urodzenia. Ten ostatni może sporo powiedzieć o tym, w jaki sposób postrzegają nas inni. Jakie tajemnice na twój temat zdradza miesiąc, w którym się urodziłeś?

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: styczeń

Motywacja i upór to cechy, za które niejedna osoby ceni urodzonych w styczniu. Uchodzą one bowiem za tych, których ambicja często sprawia, że do celu idą po trupach. Wszędzie chcą być pierwsi.

Osoby urodzone w styczniu powinny pamiętać, że czasami warto pójść na kompromis. Inni uważają bowiem, iż twoją najgorszą cechą jest nieustępliwość, także w relacjach międzyludzkich.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: luty

Sceptyczne i uchodzące za chłodne - takie są osoby urodzone w lutym. Ludzie cenią cię za ostrożność, dzięki której rzadko popełniasz błędy. Jako najgorszą cechę uważają w tobie częste odwoływanie planów. Jeśli ktoś w ostatniej chwili odwoła zaplanowane kilka dni wcześniej spotkanie, to właśnie urodzony w lutym.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: marzec

Osoby urodzone w marcu są szczególnie szanowane za spontaniczność. To cecha, którą uwielbiają ich znajomi. Dodatkowo - odwaga. Decyzje, których podjęcie innym zajmuje miesiące, tobie przyjdzie niezwykle szybko.

Inni uważają jednak, iż jak tak wysoko lecisz, potem naprawdę nisko upadasz. W związku z tym warto zastanowić się czy wszelkie podjęte spontanicznie decyzje, to dobry krok w przyszłość.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: kwiecień

Inni cenią cię za profesjonalizm i pomoc w podjęciu konkretnej decyzji. Nie masz problemu z przedstawieniem im listy "za". Urodzeni w kwietniu uchodzą za osoby pogodne oraz takie, które nawet w najbardziej przykrej sytuacji, potrafią dostrzec cień nadziei.

Twoją najgorszą cechą, według innych, jest świadome ignorowanie problemów i mówienie, że "jakoś to będzie".

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: maj

Inni cenią cię przede wszystkim za oddanie. Dla bliskich jesteś w stanie zrobić wszystko. Dodatkowo z uwagą ich słuchasz. Nie podoba im się jednak twoja wścibskość. Zastanów się czy chęć posiadania wiedzy o wszystkim i wszystkich to dobry pomysł.

Osoby urodzone w maju mają jednak niezawodną intuicję.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: czerwiec

Bez wątpienia jesteś duszą towarzystwa. Szerokie zainteresowania i ciekawość świata sprawiają, że potrafisz poprowadzić rozmowę po ciekawych torach. To właśnie tę cechę doceniają w tobie inni.

Czasami jednak zastanów się nad systematycznością działań. Słomiany zapał to coś, czego nie znoszą twoi najbliżsi.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: lipiec

Bez przeszkód doprowadzisz wszystko od początku do końca. Dlatego też udaje ci się zrealizować niemal każde założenie. To cecha, którą uwielbiają w tobie inni. Skupiając się na swoim celu nie zapominaj jednak o innych. Znajdź chwilę na odskocznię od rutyny.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: sierpień

Inni cenią cię przede wszystkim za kreatywność. Jeśli szukają inspiracji, od razu zwracają się do ciebie. Innym nie podoba się jednak, że choć twoje życie jest pełne sukcesów, niejednokrotnie trzeba wygrzebać je spod sterty nieskończonych pomysłów.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: wrzesień

Wrzesień to miesiąc niezwykle poukładanych osób. Inni cenią cię za dobre przygotowanie na każdą okoliczność. Nic was nie zaskoczy! Nie podoba im się jednak sztywność i chłodność w waszym usposobieniu. Czasami warto lekko spuścić z tonu.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: październik

Inteligencja, to przymiot, za który cenią cię inni. Potrafisz czerpać z różnych źródeł, a otwartości na świat zazdrości ci niejedna osoba. Osoby urodzone w październiku najlepiej czują się w zaciszu swojego domu. Zdarza się, iż strefa komfortu pochłania je tak bardzo, że decydują się wyłącznie na to, co znają.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: listopad

Osoby urodzone w listopadzie na wiele aspektów życia patrzą nieco pesymistycznie. Są niezwykle zapobiegawcze. Opracowany przez nie plan zawsze ma wersję B i C. Inni nie lubią faktu, że nie wierzysz w swoje możliwości, a gdy coś się nie uda - kiwasz głową ze zrozumieniem.

Miesiąc urodzenia zdradza, co myślą o tobie inni: grudzień

Osoby urodzone w grudniu wymagają od siebie o wiele więcej, niż inni. Dla wielu są wzorem do naśladowania i inspiracją. Inni nie lubią jednak, iż poddając się krytyce, umniejszasz swoim osiągnięciom, oddając się narzekaniu. Osoby w twoim otoczeniu wręcz tego nie znoszą!

