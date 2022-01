Jedno czy dwoje? Bezdzietność, a może liczna gromadka? Według numerologii to właśnie data urodzenia decyduje o liczbie potomstwa. W związku z tym, chcąc zajrzeć w przyszłość, przyjrzyjmy się liczbom. Odpowiedź znajdziemy w dacie naszych narodzin.

Ile będziesz mieć dzieci: Jak to sprawdzić?

Jak sprawdzić, ile będziesz mieć dzieci? To nic trudnego. Wystarczy zsumować wszystkie cyfry ze swojej daty urodzenia. Należy dodawać je do momentu, w którym otrzymasz jedną cyfrę z przedziału od 1 do 9. Jeśli więc urodziłaś się 25.05.1990 roku zsumuj wszystkie cyfry, zawarte w tej dacie, a więc: 2 + 5 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0 = 31. Wynik jest dwucyfrowy, dlatego dodawanie musi być kontynuowane: 3 + 1 = 4. Twoja liczba to 4.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim zsumować musisz cyfry obydwu partnerów. Wówczas dowiecie się, ile dzieci będziecie mieć razem.

Data urodzenia zdradzi, ile będziesz mieć dzieci

Co oznaczają poszczególne cyfry? Jeśli twoja liczba to 1 - masz sporą szansę na liczne potomstwo. Jest jednak warunek: musisz tego naprawdę chcieć, w przeciwnym wypadku możesz nie zostać matką.



Twoja liczba to 2? Najprawdopodobniej będziesz mieć jedno dziecko. Jeśli twoja liczba to 3 - gwiazdy przewidują pewne problemy zdrowotne i komplikacje. Potomstwo nie jest wykluczone, ale mogą pojawić się trudności.



Twoja liczba to 4? Możesz spodziewać się licznej gromadki dzieci! Mowa o trójce, a nawet czwórce pociech. Jeśli twoja liczba to 5, w gwiazdach zapisaną masz dwójkę dzieci. Niewykluczone, że będą to bliźnięta.



Twoją liczbą jest 6? Gwiazdy milczą na temat ilości dzieci, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, iż różnica wieku pomiędzy nimi będzie naprawdę spora. Możliwe, że będą one pochodzić z innych związków lub zdecydujesz się na adopcję.

Jeśli twoja liczba to 7 poprzestaniesz najprawdopodobniej na jednym dziecku.



Gdy twoją liczbą jest 8 możesz nie przekazać dalej swoich genów. Gwiazdy nie podają konkretnej ilości dzieci, jednak nie oznacza to całkowitej rezygnacji z rodzicielstwa. Możliwe, że będziesz wychowywać dziecko partnera lub zdecydujesz się na adopcję. Jeśli twoja liczba to 9 masz szansę na dwójkę dzieci - chłopca i dziewczynkę. Różnica wieku, która będzie ich dzielić, będzie wyjątkowo niewielka!

