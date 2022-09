Co mówi o tobie długość małego palca u dłoni? Sprawdź!

Podobnie rozmiar naszego małego palca może rozszyfrować wiele na temat naszej osobowości. Oto kilka z nich. Sprawdź, czy się zgadza. Oczywiście wszyscy traktujemy te testy z przymrużeniem oka, prawda?

Typ A: Gdy twój mały palec jest dłuższy niż górna linia palca serdecznego

Jeśli twój mały palec jest wysoki, ty jesteś osobą uczciwą i otwartą. Mówisz to, co myślisz. Zjednujesz sobie ludzi szczerością i niezwykłą wrażliwością. Minusem twojej wrażliwości jest to, że czyni cię ona często osobą bezbronną. A że ciągnie cię do osób, które okazują się potem krzywdzicielami, to często popadasz w toksyczne relacje. Mimo tych niedobrych doświadczeń pozostajesz osobą ufną, to niesamowite. Masz niezwykłą umiejętność łączenia ludzi, dajesz z siebie zawsze to, co masz najlepszego. Ci, których pokochasz, stają się twoim oczkiem w głowie, dbasz o nich, jak o największe skarby. Jest tak i w przyjaźni, i w rodzinie, i w miłości.

Reklama

Zobacz też: Jaki jest twój kwiat narodzin? Sprawdź, co symbolizuje

Typ B: Gdy twój mały palec jest na tym samym poziomie, co górna linia palca serdecznego

Jesteś spokojną i opanowaną osobą, która nie ulega żadnej presji. Nie oznacza to, że łatwo z tobą żyć i że można ci wejść na głowę. Co to, to nie. Jednak gdy tylko poczujesz się dobrze w danej sytuacji, jesteś duszą towarzystwa i trudno się od ciebie oderwać. Ale to wersja ciebie przeznaczona wyłącznie dla wybranych. Ci, którzy cię takiej nie znają, myślą, że jesteś cichym samotnikiem. W życiu codziennym chętnie wchodzisz w spory, ale tylko jeśli wierzysz w to, co mówisz. Kwestionujesz utarte porządki, stawiasz pytania, głaszczesz kota pod włos. Wybierasz ścieżkę, która ci odpowiada. Kompromis? To nie jest twoje ulubione słowo. Nie wstydzisz się tego i nawet lubisz się tym chwalić. Relacje? Najważniejsze jest zaufanie. Ty jesteś godny zaufania, nie rzucasz słów na wiatr, więc tego samego oczekujesz od innych. W sprawach sercowych jesteś ostrożny, nie ma co liczyć na to, że wykonasz pierwszy krok. Czekasz na inicjatywę z drugiej strony. Docenisz partnera, który będzie szanował twoje granice i pokocha cię "takim, jaki jesteś".

Typ C: Gdy twój mały palec jest krótszy niż górna linia palca serdecznego

Ci, których mały palec jest krótszy niż górna linia palca serdecznego, są pełni energii i entuzjazmu. Twoim znakiem rozpoznawczym jest pozytywne nastawienie i wyłącznie dobre myśli w głowie. Nie lubisz przesadzać i dramatyzować, trzymasz się z dala od ludzi, którzy lubią lub są w jakikolwiek sposób obsesyjni. Taka strategia pozwala ci pozostawać optymistą i żyć, przyjmując ze spokojem, co kolejny dzień przyniesie. Dla wielu osób jesteś kimś tajemniczym, nie wiedzą, jak cię zaszufladkować. Otwierasz się tylko przed wybranymi. Masz kilkoro przyjaciół. Odważnie stawiasz czoła wyzwaniom, przez życie idziesz z uśmiechem. Szanujesz relacje z ludźmi, może chciałbyś być lepszy w dbaniu o ich trwałość, ale i tak jesteś zadowolony z tego, co masz. Rodzina i przyjaciele to najważniejsze punkty twojego życia. Zrobisz dla nich wszystko, mogą na ciebie liczyć w każdej sytuacji. Miłością obdarzysz partnera, który będzie umiał pchnąć cię do przodu, wypchnąć ze strefy komfortu, w której tak bardzo uwielbiasz tkwić.

Czytaj też:

Retrogradacja Merkurego we wrześniu - co przyniesie każdemu znakowi zodiaku

To, co widzisz na tym obrazku, zdradza najlepsze cechy twojej osobowości