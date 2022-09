Wiele teraz wyjdzie na jaw. Oto, co przyniesie każdemu z nas retrogradacja Merkurego

9 września Merkury zacznie się cofać i pozostanie w tym aż do 1 października. Retrogradacja przejdzie przez znak Wagi oraz Panny. Oznacza to dla nas, że będziemy w tzw. fazie cienia, która może być burzliwa. Dlaczego ma to nas aż taki wpływ? Merkury jest planetą odpowiedzialną za komunikację i technologię, więc jeśli się cofa, dochodzi do nieporozumień, osobistych klęsk, rujnowania planów, problemów z technologią i chęci powrotu do strefy komfortu, nawet jeśli nam ona nie służy.

Kolejna w tym roku retrogradacja Merkurego przychodzi w samą porę, aby wprowadzić nas w sezon jesienny. Jesień kojarzy nam się ze zmianą na gorsze, chcemy uciec, jest nam smutno, bo kończy się lato, w zapomnienie odchodzą słoneczne dni i czas beztroski. Ale spokojnie! Spróbujmy się zrelaksować i spojrzeć na ten czas inaczej. Zrób, jak Merkury, krok wstecz i spróbuj jeszcze raz przeanalizować i ocenić swoje sprawy, przemyśl je, zanim zrobisz kolejny krok. Może przyjdzie ci do głowy coś innego, na co wcześniej nie wpadłeś, a może powtórna analiza uchroni cię przed błędem. Chaos i nieporozumienia potrafią doprowadzić do czegoś ostatecznie pozytywnego. Postawieni pod ścianą często potrafimy trzeźwiej myśleć.

Co nas czeka podczas tej retrogradacji Merkurego?

Merkury w retrogradacji będzie przechodził przez dwa różne znaki - zacznie w Wadze 9 września, a zakończy w Pannie 2 października. Możemy się spodziewać, że wiele spraw ujrzy w tym czasie światło dzienne. Waga jest znakiem związanym z harmonią i relacjami, a Panna z naszym pragnieniem stabilizacji i dążenia do doskonałości.

Możemy się spodziewać pewnych spustoszeń w związkach i przyjaźniach, szczególnie tych, które nie opierają się na solidnych fundamentach. W przypadku związków, w których jedno z partnerów jest w jakiś sposób podporządkowane drugiemu (czyli w toksycznych związkach) ta retrogradacja może być katastrofalna w skutkach. Dla tych, którzy są obecnie na etapie pracy nad swoją sytuacją i dążenia do rozwoju, może być impulsem do dobrych zmian.

Od 23 września do 1 października retrogradacja pozostanie w Pannie. Zwróć uwagę na drobne szczegóły w pracy i w domu, przyjrzyj się swoim nawykom i rutynie. Upewnij się, że nie zapomnisz zapłacić rachunku, sprawdź ustawienia zleceń stałych - może się zdarzyć, że coś jest nie tak i przelewy nie wychodzą.

Retrogradacja Merkurego - prognoza dla wszystkich znaków zodiaku

Baran

Twoje relacje są w centrum tej retrogradacji. Możesz spodziewać się bardzo istotnych rozmów na temat przyszłości w związku, niewykluczone są napięcia wokół tego tematu, ale nie musi to oznaczać awantury z tłuczeniem talerzy. Bądź otwarty na słuchanie drugiej strony oraz bycie szczerym, ale nie brutalnym. Podczas tej retrogradacji może się zdarzyć, że powróci do ciebie jakaś trauma z poprzedniego związku, ale nie załamie cię - przeciwnie, pozwoli iść dalej z większą siłą wewnętrzną.

Byk

Nadszedł czas, aby przyjrzeć się temu, jak dbasz o siebie i zrewidować swoje poglądy na ten temat. Oczywiście, najlepiej ci w utartym schemacie i tzw. strefie komfortu, ale zastanów się dobrze, czy to, co robisz przynosi pozytywne efekty, czy może na dłuższą metę ci szkodzi. Jeśli coś sprawia ci przyjemność, rób to - nic w tym złego. Ale jeśli masz możliwość zrobienia czegoś, co poprawi twoje zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie, zrób to. Uwagi będzie wymagała strefa miłości. Najdzie cię ochota na ponowne rozpalenie namiętności w związku, ale postępuj ostrożnie, żeby nie przedobrzyć.

Bliźnięta

Merkury to twoja planeta. Poruszone zostaną sprawy, które dawno powinny zostać poruszone. Najwięcej uwagi poświęcić musisz sprawom kreatywności i miłości. Może cię to na chwilę przytłoczyć i nawet zablokować. Na co dzień ruchliwy i sprawdzający wszelkie możliwości, teraz możesz poczuć pewną niemoc i chęć ucieczki. Może wyraźniej zobaczysz prawdziwą sytuację w swoim związku albo w pracy. Nie martw się i nie działaj radykalnie i pochopnie. Spróbuj się zastanowić, czego ci brakuje. Jeśli istnieje jakiś nierozwiązany konflikt, to teraz jest ten moment, żeby podjąć temat albo choć poważnie zastanowić się nad tym, co chcesz powiedzieć i zrobić.

Rak

Dom jest tam, gdzie serce - to będzie twoje przesłanie w czasie tej retrogradacji. Może się okazać, że miejsce, do którego przychodzisz, żeby poczuć bezpieczeństwo i komfort, nie jest całkiem bezpieczne i wcale nie chroni cię przed problemami. Tyczy się to i domu w znaczeniu dosłownym, i tego metaforycznego, uosabianego przez rodzinę i bliskich. Merkury popchnie cię w kierunku uzdrowienia i wzmocnienia relacji. Będziesz mógł spokojnie iść na przód, nie zapominając o przeszłości, a jedynie czerpiąc z niej to, co najlepsze. Nie będzie łatwo - pojawią się problemy z usystematyzowaniem własnych myśli i uczuć. Nawet najbliższe ci osoby mogą mieć kłopot ze zrozumiem, o co ci chodzi. Poświęć trochę więcej czasu, aby Twoja komunikacja była jasna i zwięzła, jednocześnie zwracając uwagę na to, co się do ciebie mówi.

Lew

Przesłanie dla ciebie: zanim coś powiesz, pomyśl. Najlepiej dwa razy. Chaos retrogradacji uderzy w twoją strefę komunikacji. Możesz mieć niemałe trudności na tym polu, o nieporozumienie, które pociągnie za sobą fatalne konsekwencje nietrudno. Masz w sobie dużo odwagi i charyzmy, dlatego wypowiadasz się z dużą pewnością siebie, co może odpychać. Ludzie czują, że jesteś arogancki i nachalny, a nie pewny siebie i zdeterminowany. Spójrz na siebie z dystansu i przeanalizuj, jak zwracasz się do ludzi - to ważne, żeby utrzymywać dobre relacje. Kolejną sprawą, na którą przyjdzie ci teraz zwrócić uwagę, będą pieniądze. Chociaż chęć zarabiania pieniędzy i statusu nie jest złą rzeczą, do której należy dążyć, upewnij się, że nie jest to jedyna rzecz, która ma dla Ciebie znaczenie.

Panna

To twój czas, ale niestety nie uodparnia cię to na działanie Merkurego w retrogradacji. Skup się na samoocenie i wartościach. Może się okazać, że trochę się szarpiesz i nie panujesz nad wszystkim. Weź głęboki oddech i się zastanów. Nawet jeśli nie jesteś jeszcze tam, gdzie chcesz być, nie oznacza to, że wszystko się rozpada. Kiedy Merkury w końcu wróci do twojego pierwszego domu, możesz przemyśleć każdą decyzję, którą podjąłeś do tej pory w tym sezonie, szczególnie te dotyczące. Dobrze jest się zastanowić, ale nie karć się za błędy, które popełniłeś, próbując iść naprzód. Po prostu ucz się z tych przeżyć i ciesz się teraźniejszością.

Waga

To jest twój moment, wykorzystaj go dobrze. Merkury już znalazł drogę do ciebie i ma kilka spraw, nad którymi chciałby, żebyś się zastanowiła, droga Wago. Może się okazać, że zostaniesz postawiona przed pytaniem, kim jesteś. Kim jesteś, kiedy nie próbujesz ciągle uszczęśliwiać wszystkich innych? Kim jesteś, kiedy nie rzucasz wszystkiego, aby upewnić się, że inni są pod opieką? Ta retrogradacja daje ci możliwość spowolnienia i odkrycia, kim jesteś, gdy nie czujesz się odpowiedzialna za resztę świata. Te myśli i uczucia mogą wydawać cię się zbyt intensywne, ale nie stresuj się tym. W porządku jest poświęcić czas sobie. Możesz mieć sprawy wyłącznie własne!

Skorpion

Być może będziesz musiał zmierzyć się z pewnymi wewnętrznymi problemami i sytuacjami, które bardzo starałeś się pogrzebać. Ale w końcu wszystko wyjdzie na jaw. Może się okazać, że twoje emocje są na najwyższym poziomie, ale może to zadziałać na twoją korzyść. To czas, abyś znalazł w sobie siłę, żeby przepracować swoją przeszłość i cały bagaż, który się z nią wiąże. W końcu znajdziesz tak bardzo ci potrzebne ukojenie i oddech od wszystkiego, z czym musiałeś się zmagać. Może się okazać, że ten czas zaprowadzi cię do starych przyjaciół. Działaj powoli, z namysłem, myśl, zanim skoczysz na główkę.

Strzelec

Jeśli czujesz się nieco oderwany od rzeczywistości, nie martw się, to tylko retrogradacja Merkurego. To czas spojrzenia na relacje, zrewidowania tego, kogo masz w swoim otoczeniu. Możesz ulec pokusie odpychania ludzi i wycofywania się, ale zamiast tego wykorzystaj ten czas, aby dowiedzieć się, dlaczego twoje przyjaźnie nie są tak silne jakbyś chciał i jak potrzebujesz, żeby były. Czasami prosta rozmowa może otworzyć drzwi do odpowiedzi, których nawet nie rozważałeś. Możliwe, że ponownie ocenisz, co robisz i dlaczego to robisz. Czy jesteś w miejscu, w którym myślałeś, że będziesz? Czy to, co robisz, jest zgodne z tym, kim jesteś i twoimi wartościami? Ważne pytania zasługują na czas i uwagę. To ten czas.

Koziorożec

Pewnie cię to nie ucieszy, ale ta retrogradacja dotknie najbardziej twojej strefy kariery. Nie oznacza to, że twój świat pracy stanie w płomieniach, ale możesz doświadczyć frustracji związanej z projektami w pracy lub z współpracownikami. Czasami blokady są tylko częścią procesu i nawet jeśli nie chciałbyś niczego więcej niż poruszać się z pełną prędkością, poświęć chwilę i ponownie oceń, co robisz i jak to robisz. Czasami sprawy wymagają nowego podejścia i nie zaszkodzi spróbować, jeśli wielokrotnie wpadasz na ścianę. Merkury popchnie cię do przypomnienia sobie starych lekcji i zastosowania ich w swoim aktualnym życiu

Wodnik

Czasami najlepsze przygody to te, które nie są zaplanowane. Może się teraz okazać, że twój światopogląd i określone ścieżki mogą doświadczyć pewnych wstrząsów. To nie musi być coś złego, coś nieoczekiwanego może otworzyć twój umysł na rzeczy, których kiedyś nie mieściły ci się w głowie. Nie musisz porzucać swoich przekonań. Pamiętaj tylko, że te chwile mogą pomóc ci jeszcze mocniej stąpać po ziemi. Może trzeba będzie popłynąć z prądem, pozwalając losowi na zmiany i odejście z wydeptanych ścieżek. Takie sytuacje są dla ciebie bolesne. Nie wstydź się, że potrzebujesz więcej czasu na przepracowanie tych emocji. Jesteś człowiekiem, nie spiesz się.

Ryby

Kogo i czego się kurczowo trzymasz? Zastanów się nad tym, w jakiego rodzaju relacje wchodzisz. Być może zdasz sobie sprawę, że zbyt długo pozostawałeś z kimś w kontakcie, po prostu dlatego, że jest to łatwiejsze niż zerwanie niepotrzebnej w gruncie rzeczy więzi. Nie bój się spojrzeć na swoją sytuację i zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. W twoim życiu niespodziewanie może pojawić się ktoś z przeszłości. Ktoś, kto przypomni ci o błędach.

