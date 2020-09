Co oznacza pozycja, w której zasypiasz?

1 / 13

Ailurofobia to fobia polegająca na długotrwałym lęku przed kotami. Chory doskonale wie, że kot nie stanowi dla niego większego zagrożenia, a mimo to nie potrafi sobie z tym lękiem poradzić. Czuje on również strach przed zdjęciami i obrazami przedstawiającymi te zwierzęta, nie jest w stanie oglądać filmów z ich udziałem, a nawet... słuchać o nich. Na ailurofobię cierpiał ponoć Napoleon Bonaparte.