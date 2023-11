Według sennika, sny o pieniądzach odnoszą się nie tylko do naszej sytuacji finansowej. Mogą wskazywać na to, jak podchodzimy do rzeczy materialnych, jakie znaczenie mają dla nas pieniądze, a nawet jak traktujemy innych ludzi. Sny o pieniądzach mogą symbolizować dobroć, hojność i dobroczynność, ale również materializm, skąpstwo czy chciwość. Co konkretnie oznaczają?

Gdy we śnie widzisz pieniądze

Gdy we śnie widzisz pieniądze, faktycznie liczyć możesz na zyski, ale musisz przygotować się także na stratę. To bardzo ogólny sen, będący też symbolem przemijającego czasu i strachu przed zmianami. Taki sen może też przestrzegać przed nieuczciwymi ludźmi, złodziejami i wierzycielami. Zastanów się również, czy ty sam nie masz skłonności do hazardu.

Gdy we śnie dostajesz pieniądze

Gdy we śnie dostajesz nagle dużą sumę pieniędzy, to nie jest to niestety dobry znak. Znaczenie tego snu jest bowiem przeciwne do tego, co w nim widzisz. Zamiast zyskać, poniesiesz koszty i możesz sporo stracić. Ten sen jest więc pewnego rodzaju ostrzeżeniem - pilnuj tego co masz, nie szastaj pieniędzmi i inwestuj z głową.

Gdy we śnie cierpisz na brak pieniędzy

Taki sen wcale nie musi oznaczać finansowych strat! Sen o braku pieniędzy może być wyrazem strachu przed utratą pracy i finansowej stabilizacji. Może on również oznaczać, że w głębi boisz się przemijającego czasu, starości i utraty sił. Gdy we śnie widzisz puste kieszenie, to może oznaczać, że w twoim życiu brakuje szczerych i bezinteresownych przyjaciół. Sen ten może być też ostrzeżeniem przed kimś, kto obwinia cię o swoje niepowodzenia lub chce zrzucić na ciebie winę za przewinienie, którego nie popełniłeś.

Gdy we śnie dajesz pieniądze

Jeśli we śnie dajesz pieniądze komuś, kto naprawdę tego potrzebuje (osoba w kryzysie bezdomności, człowiek, który prosi o jedzenie itd), to taki sen wróży ci spore profity. Jest on jednak także bodźcem do zastanowienia się nam tym czy nie poświęcasz zbyt wiele czasu i energii na pomoc innym ludziom i nie zaniedbujesz siebie. To może być sygnał, że najwyższy czas zadbać o swoje zdrowie i skupić się na swoich potrzebach.

Gdy we śnie znajdujesz pieniądze

Gdy we śnie znajdujesz pieniądze, to wszystko wskazuje na to, że znajdziesz szczęście w miłości i w grach. To idealny moment na to, by zakupić los na loterię lub zagrać w konkursie. Nie popadaj jednak w przesadę i działaj ostrożnie - od gier można się przecież uzależnić.



Gdy we śnie liczysz pieniądze

Gdy we śnie przeliczasz monety lub banknoty, to prawdopodobnie boisz się o swoją sytuację finansową. Z jednej strony chciałbyś się wzbogacić, ale wiesz, że musisz działać rozważnie i w sposób przemyślany. Możliwe, że kiedyś zostałeś już oszukany i boisz się kolejnej porażki.

Gdy we śnie pożyczasz pieniądze

Jeśli śnisz o tym, że ktoś pożycza od ciebie pieniądze, to wiele wskazuje na to, że możesz potrzebować kogoś kto przeprowadzi cię przez niepewny czas. Ta osoba zapewne jest już w twoim życiu, musisz tylko się otworzyć i dać jej szansę.

Kiedy we śnie to ty pożyczasz komuś pieniądze, to znak, że ktoś chce cię wykorzystać. Nie daj się oszukać i samodzielnie zarządzaj swoim majątkiem.

