Śniłaś o kotach? Prawdopodobnie ktoś ma wobec ciebie złe zamiary

Sen o kotach może nam powiedzieć o tym, co może się wydarzyć, za czym tęsknimy lub na co uważać. W senniku znajdziemy wiele interpretacji i znaczeń marzeń sennych, w których pojawiają się puchaci przyjaciele. Pojawił się w nocy także u ciebie? Sprawdź, co oznacza sen z kotem.

Zdjęcie Sen o kotach może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne znaczenie / 123RF/PICSEL