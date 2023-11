Spis treści: 01 Kraina snów od naukowej strony. Co dzieje się w naszych mózgach?

02 Co oznacza sen, gdy partner cię zdradza?

03 Sen o zdradzie. Co mówi sennik?

Kraina snów od naukowej strony. Co dzieje się w naszych mózgach?

Sny uważane są za projekcje naszego umysłu, który jest niezmiennie przedmiotem badań naukowców i lekarzy. Według nauki sny pomagają nam uporać się z trudnymi doświadczeniami i emocjami. Są też wyraźnym znakiem naszego stresu, rozgoryczenia, czy strachu. Zygmunt Freud rozpoczął naukowe podejście do snów i wypracował podstawy naukowego rozumienia śnienia i zaczął stosować psychoanalizę, a Carl Gustav Jung kontynuował naukowe zainteresowanie snami, które rozpoczął Freud.

To oni zapoczątkowali naukowe podejście do śnienia, a nowsze badania pozwoliły ustalić, chociażby takie aspekty jak te, że najbardziej intensywny jest sen w fazie REM, gdy następują szybkie ruchy gałek ocznych, a koszmar lękowy pojawia się najczęściej w fazie snu głębokiego.

Ustalono też, ile mniej więcej trwają poszczególne fazy snu, jak wyglądają w nich fale mózgowe i jak jakość snu dotyczy naszego zdrowia.

Co oznacza sen, gdy partner cię zdradza?

Różne sny mają w naukowym aspekcie różne znaczenie. Możemy przeżywać rozmaite napięcia emocjonalne związane z naszą pracą, problemami zdrowotnymi, czy też sytuacją rodzinną.

Zdjęcie Sen o zdradzie może mieć wiele znaczeń w psychoanalizie / 123RF/PICSEL

W snach często pojawia się chociażby motyw zdrady. Co w świetle nauki oznacza zdrada we śnie? Powodem śnienia o zdradzie partnera może być nasza pewność siebie w obecnym związku.

Jeżeli nie jesteśmy pewni siebie lub partnera, nasz mózg może zacząć projektować ten problem w trakcie snu. To także problem z zaufaniem w realnym świecie, przekładający się na napięcia emocjonalne.

Powodem może także być niezadowolenie z tego, jak obecnie wygląda związek, w którym jesteśmy. Tak nasz umysł może wyrażać chęć zmiany sytuacji, a nawet partnera.

Sen o zdradzie. Co mówi sennik?

Sny o zdradzie często traktowane są jako prorocze. Jeżeli we śnie doświadczamy zdrady partnera, to niemal natychmiast uważamy, że to dzieje się także w realnym życiu, albo z pewnością wydarzy się to niedługo. Czy to jednak poprawna interpretacja? Co o zdradzie we śnie mówią senniki?

Zdjęcie Sen o zdradzie według senników może świadczyć o problemach w związku lub jest zapowiedzią zmian w naszym życiu / 123RF/PICSEL

Faktycznie, senniki często podają, że gdy śni nam się, że to my jesteśmy zdradzani, to w realnym świecie, w związku mogą pojawić się problemy, ale niekoniecznie związane ze zdradą. Może wskazywać po prostu na mocne rozczarowanie.

Jeżeli żona śni o zdradzie męża, może oznaczać to wypalające się między nimi uczucie, zaś według senników, jeżeli to mężczyzna widzi we śnie zdradzającą go żonę, może to świadczyć o pragnieniu romansu z jego strony.

Jeżeli zaś we śnie planujesz zdradę, możesz w realnym świecie kogoś bardzo skrzywdzić, a gdy we śnie zdrada wychodzi na jaw - możemy spodziewać się stresu w naszym życiu.