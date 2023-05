Co to cykl menstruacyjny?

Życie i styl Pierwsze objawy menopauzy. W jakim wieku można się ich spodziewać? Cykl menstruacyjny, czy też owulacyjny lub miesiączkowy to zachodzące cyklicznie zmiany w organizmie kobiety związane z działaniem takich hormonów jak np. progesteron, estrogen, czy lutropina (LH). Wiąże się to z przygotowaniem narządów rodnych do ewentualnego zapłodnienia, a więc zmianie ulega m.in. błona śluzowa macicy i temperatura ciała.

Cykl menstruacyjny trwa od pierwszego dnia miesiączki do ostatniego dnia przed kolejnym krwawieniem i jest podzielony na cztery fazy - menstruację, fazę folikularną, owulację i fazę lutealną. Średnim czasem trwania cyklu jest 28 dni. Zdarza się jednak, że u niektórych kobiet jest on krótszy lub dłuższy. Za normę uznaje się cykle trwające od 21 do 35 dni. W czasie cyklu może dojść do zapłodnienia trzy dni przed i maksymalnie dwa dni po owulacji.

Krwawienie z dróg rodnych to pierwsza faza cyklu, czyli tzw. miesiączka bądź okres. Menstruacja trwa mniej więcej od trzech do pięciu dni, ale w głównej mierze jest to kwestia indywidualna. W tym czasie dochodzi do złuszczania się endometrium, a co za tym idzie, dochodzi do charakterystycznego krwawienia.

Cykl menstruacyjny a ryzyko chorób serca

Brytyjscy naukowcy postanowili przyjrzeć się cyklom menstruacyjnym i sprawdzić, czy wiążą się one ze schorzeniami w obrębie układu sercowo-naczyniowego. Przeprowadzili więc badanie, które nazwano "The association between menstrual cycle characteristics and cardiometabolic outcomes in later life". Opierało się ono na informacjach zawartych w bazie The Health Improvement Network. Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące kobiet w wieku od 18 do 40 roku życia.

Zdjęcie Wizyta u ginekologa jest konieczna, gdy miesiączki są zbyt rzadkie, czyli występują rzadziej niż co 35 dni i gdy są zbyt częste, czyli pojawiają się częściej niż co 21 dni / 123RF/PICSEL

Skupiono się na regularności i częstości ich cykli menstruacyjnych. Próbę kontrolną stanowiły kobiety, które miesiączkowały w prawidłowy sposób. W związku z tym stworzono dwie grupy badawcze.

Pierwsza składała się z kobiet z nieregularnym cyklem miesiączkowym lub jego brakiem oraz pań stanowiących próbę kontrolną. Druga grupa składała się z kolei z kobiet z rzadkimi lub częstymi miesiączkami oraz próby kontrolnej, czyli pań niecierpiących na tego typu zaburzenia. Badanie trwało od 1 stycznia 1995 roku do 31 grudnia 2021 roku. Wzięło w nim udział 704 743 pacjentek, w tym 215 378 kobiet borykających się z nieregularnymi cyklami miesiączkowych i 36 947 z częstymi lub rzadkimi miesiączkami.

Zdjęcie Nieregularne miesiączki to przypadłość wielu kobiet / 123RF/PICSEL

W trakcie 26-letniej obserwacji odnotowano 20 605 przypadków chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia w późniejszym okresie życia wiążą się zaburzenia związane z nieregularnymi cyklami, a także częstymi lub rzadkimi miesiączkami.

O czym świadczy nieregularny cykl menstruacyjny?

Jak już wyżej wspomniano, za normę w trwaniu cyklu menstruacyjnego uznaje się 21-35 dni. Zdarza się, że czasami ulega on zmianie przez różne czynniki. Spóźniająca się miesiączka dla wielu jest oznaką ciąży, ale wpływ na to może mieć m.in. infekcja, zmiana stref czasowych, duży wysiłek fizyczny, przyjmowanie niektórych leków, stres czy też zmiana diety. Z tego wynika, że niekiedy przyczyny spóźniającej się miesiączki nie są poważne.

Zdjęcie Niski poziom progesteronu to nieregularne, bardzo obfite miesiączki / 123RF/PICSEL

Jeśli jednak taka nieregularność jest zauważalna co miesiąc, warto skonsultować się z lekarzem. Wszystko po to, by wykluczyć wszelkie problemy zdrowotne takie jak zespół policystycznych jajników, nowotwór, torbiele na jajnikach lub zaburzenia hormonalne.

Trzeba mieć na uwadze, że wizyta u ginekologa jest konieczna, gdy miesiączki są zbyt rzadkie, czyli występują rzadziej niż co 35 dni i gdy są zbyt częste, czyli pojawiają się częściej niż co 21 dni. Do lekarza należy się również udać w przypadku zbyt obfitych oraz zbyt skąpych menstruacji.

Nieregularne cykle dość często występują u dziewcząt, które dopiero zaczęły miesiączkować. Podobnie jest w przypadku pań między 45. a 55. rokiem życia. Szacuje się, że menopauza dotyka kobiety właśnie w tym przedziale wiekowym. Warto podkreślić, że u kobiet w okresie pomenopuzalnym pojawienie się krwi jest niepokojącą oznaką. Po ostatniej miesiączce krwawienie z dróg rodnych wiąże się z objawem chorobowym, dlatego też należy zgłosić się do lekarza.

