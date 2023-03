Obowiązuje stopień 1 i 2 ostrzeżenia. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 100 km/h IMGW

Cyklon Flurin szaleje nad Polską. Konsekwencją: Nagła zmiana pogody

We wtorek (14 marca) Polska dostanie się pod wpływ rozległego niżu Flurin, który najpierw przyniesie nad nasz kraj uderzenie ciepłego powietrza, ale również bardzo silny wiatr, aby wkrótce gwałtownie zmienić pogodową aurę. Po raz kolejny będziemy świadkami ochłodzenia oraz przejścia opadów deszczu w śnieg.

Wtorek będzie ciepły, z temperaturą maksymalną od 10 do 15 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km na godz., wieczorem na zachodzie do 70-85 km na godz., a w pierwszej części dnia na Pogórzu Karpackim nawet do 100 km na godz. Warunki biometeorologiczne niekorzystne.

Taka aura nie będzie nam jednak towarzyszyć zbyt długo. Już wieczorem pogoda ulegnie gwałtownej zmianie. Wówczas przez Polskę przetoczy się aktywny chłodny front atmosferyczny, który przyniesie z sobą opady deszczu, którym towarzyszyć mogą nawet burze. Na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim możliwe opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Wraca zima?

W nocy opady śniegu nasilą się, a nad ranem, szczególnie na Pogórzu, może być już biało. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na Podhalu, przez ok. 0 st. C na zachodzie, po 1-2 st. C w centrum. Spadek temperatury będzie wiązał się z niebezpieczeństwem gołoledzi. Chodniki i drogi, w miejscach, w których termometry wskażą okolice 0 st. C mogą stać się wyjątkowo śliskie. Co czeka nas w pogodzie w środę?

W środę (15 marca) nieprzyjemna aura wciąż może się utrzymywać. W wielu miejscach możliwe są jednak rozpogodzenia. Opady deszczu będą występować jedynie na południu kraju. W całej Polsce towarzyszyć będzie nam duże zachmurzenie, jednak na zachodzie i w centrum kraju możliwe przejaśnienia.

Termometry wskażą od 3 st. C na Podkarpaciu, 4 st. C na Suwalszczyźnie, 7 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Alerty z 14 marca ostrzegające przed silnym wiatrem przestaną obowiązywać 15 marca o godzinie 7:30.

