Jakie są objawy zatrucia Salmonella?

Objawy salmonellozy pojawiają się najczęściej od kilkunastu do 48 godzin po zakażeniu. Bakterie z rodzaju Salmonella mają zdolność do wytwarzania enterotoksyn, które działają w obrębie jelit. Objawy zakażenia dotyczą więc najczęściej układu pokarmowego. Do najczęstszych objawów salmonellozy zalicza się:

biegunkę o różnym charakterze - w przypadku przebiegu biegunki salmonellozowej może występować nawet ponad 20 wypróżnień na dobę,

nudności oraz wymioty,

bóle brzucha,

podwyższoną temperaturę ciała,

bóle głowy,

dolegliwości związane z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej, np. oddawanie małych ilości moczu, spadek ciśnienia tętniczego krwi i kurczowe bóle łydek.

Czy Salmonella jest groźna?

Leczenie salmonellozy zależy od nasilenia jej objawów. W przypadku łagodnego przebiegu choroby wystarczy zadbać o nawodnienie organizmu oraz stosować lekką dietę. Jeśli jednak objawy będą się nasilać i nie miną po trzech dniach, konieczna może okazać się hospitalizacja oraz zastosowanie antybiotyku.

Zatrucie w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do śmierci. Warto więc niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej.

