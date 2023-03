Zniknie Ukraina, jaką znamy

Wojciech Glanc w swojej wizji kilkukrotnie podkreślał, że Ukraina jest w o wiele trudniejsze sytuacji, niż mogłoby się wydawać. Jego zdaniem NATO nie dąży do zażegnania trwającej tam wojny. Wizjoner odniósł się także do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena za naszą wschodnią granicą, którą nazwał "ładnym show". W swojej wizji jasnowidz Glanc zobaczył coś na kształt muru berlińskiego, który nazwał murem ukraińskim. Jego zdaniem w kuluarach międzynarodowej polityki rozważana jest ugoda z Władymirem Putinem, której ceną będzie podział Ukrainy i oddanie Rosjanom części tego kraju. Dlatego ostatnia wizyta Joe Biden skojarzyła się wizjonerowi z Jałtą.



“Coś huknie w Mołdawii"

“Coś huknie w Mołdawii albo przy granicy Mołdawii" - mówi w swojej wizji Wojciech Glanc. Jego zdaniem wydarzenia w Mołdawii przykują uwagę świata do tego niedużego państwa i jednocześnie odwrócą ją od Ukrainy, która w tym czasie zostanie spustoszona i podzielona.

Wojciech Glanc kilkukrotnie podkreślił, że obawia się kwietnia, bo jego zdaniem może on przynieść eskalację konfliktów, co w efekcie doprowadzi do zmiany obrazu świata, który znamy. "Kwiecień mnie bardzo niepokoi" - mówił Wojciech Glanc podczas transmisji na YouTube.



Kim jest Wojciech Glanc?

Wojciech Glanc to jasnowidz, którego szersze grono odbiorców mogło poznać za sprawą reality show “Big Brother" oraz programu “Mam talent", gdzie występował jako brzuchomówca z lalką Eustachy. Wojciech Glanc jest także tarocistom i wróżbitą, swoimi przeczuciami dzieli się na kanale w serwisie YouTube, gdzie zyskują one coraz większą popularność.

