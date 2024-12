Czego kobiety nie chcą słyszeć podczas życzeń świątecznych?

Hania i Karolina tłumaczą, że podczas dzielenia się opłatkiem nie powinno poruszać się tematów związanych z dziećmi i "powiększaniem rodziny". Takie rozmowy mogą być dla niektórych osób niekomfortowe lub wręcz bolesne, szczególnie jeśli mierzą się z trudnościami związanymi z płodnością albo decyzją o nieposiadaniu dzieci. Klaudia dodaje, że podczas składania życzeń warto mieć na uwadze, że nie każdy chce lub nie każdy może mieć potomstwo. Zwraca uwagę, że tego rodzaju tematy są często bardzo osobiste i delikatne, a komentarze babć czy cioć nie są mile słyszane.

Takie życzenia mogą urazić na przykład rodziców, którzy ze względów zdrowotnych lub finansowych nie mogą pozwolić sobie na posiadanie dziecka. Tłumaczy Zuza Czajka

Dla wielu jest to kwestia, której wolą nie omawiać w trakcie świątecznych spotkań, które mają być przyjemnością. Choć okres Bożego Narodzenia spędzamy zazwyczaj w gronie rodzinnym, nie oznacza to, że musimy dzielić się z bliskimi wszystkimi intymnymi szczegółami naszego życia. Szacunek do granic innych osób oraz empatia powinny być kluczowymi zasadami, które warto pielęgnować w trakcie takich chwil.

Życzenia powinny być dobierane ostrożnie pexels.com

Studenci mówią "nie" takim życzeniom

Martyna wyjaśnia, że podczas spotkań rodzinnych nie powinno się życzyć zaliczenia studiów, egzaminów lub innych spraw okołonaukowych. Bliscy mogą nie być świadomi tego, że zmagamy się obecnie z różnymi trudnościami związanymi np. z uczelnią, a przypominanie o tym, a zwłaszcza w Boże Narodzenie może przyczynić się do pogorszenia humoru. W takich momentach słowa bliskich, choć płynące z troski, mogą zostać odebrane jako nacisk lub presja, co dodatkowo potęguje uczucie stresu. Warto więc pamiętać, że lepszym rozwiązaniem jest wyrażenie ogólnego wsparcia lub życzenie odpoczynku i wewnętrznego spokoju, które są bardziej uniwersalne i pozytywnie odbierane.

Życzenia powinny być autentyczne i dopasowane Getty Images

Słowa, które mogą ranić. Tego nie mówmy przy wigilijnym stole

Dzieci i studia to jednak niejedyne tematy, których lepiej nie poruszać podczas spotkań wigilijnych. Zdaniem Laury nie można życzyć komuś znalezienia drugiej połówki, bycia wesołym, czy schudnięcia lub przybrania na wadze. Sprawy miłosne nie powinny być powodem do życzeń, gdyż nie wiemy, co może obecnie czuć nasz adresat - może być w trakcie trudnego rozstania, odczuwać samotność, lub wcale nie chce być w relacji. Dotyczy to także "bycia bardziej pogodnym", ponieważ być może nasz bliski lub nawet nieznajomy przechodzi obecnie trudny okres i nie jest mu do śmiechu. Należy pamiętać, że nie każdy potrafi ukrywać swoje emocje za maską uśmiechu, a takie życzenia mogą być odebrane jako niezręczne lub wręcz raniące.

Często bardzo nieeleganckim sposobem na zwrócenie komuś uwagi dotyczącej jego wyglądu jest wspomnienie o jego wadze. Wygląd drugiej osoby może być jej świadomym wyborem lub wynikiem czynników zdrowotnych, o których możemy nie mieć pojęcia. Zamiast oceniać, doceniajmy ludzi za to, jacy są, a nie jak wyglądają - taka postawa nie tylko buduje pozytywne relacje, ale też unika potencjalnie budowania kompleksów.

Uniwersalne życzenia, które podtrzymają świątecznego ducha

Zuzanna dodaje, że kluczową rolę odgrywa to, czy dobrze znamy naszego adresata. Jeśli nie jest to dla nas bliska osoba, powinniśmy stąpać po neutralnym gruncie, koncentrując się na uniwersalnych i życzliwych formułach, takich jak życzenia zdrowia, spokoju czy realizacji marzeń. Tomasz natomiast podkreśla, że życzenia nigdy nie powinny być nieszczere. Warto zastanowić się nad tym, co chcemy przekazać i postarać się, by były one autentyczne - tylko wtedy mają szansę być naprawdę wartościowe i przynieść radość osobie, do której są skierowane. Wigilia to czas bliskości i serdeczności, a nie okazja do naruszania czyjejś prywatności.

Wybór odpowiednich życzeń zależy od relacji z adresatem oraz jego sytuacji życiowej, dlatego warto postawić na uniwersalne i serdeczne słowa, które będą wyrażały troskę, wsparcie oraz życzliwość. Życzenia to wyjątkowy sposób na pokazanie drugiej osobie, że o niej myślimy i chcemy dla niej jak najlepiej. Można skupić się na takich wartościach jak spokój, harmonia, szczęście czy zdrowie - są one ponadczasowe i bliskie każdemu z nas, niezależnie od okoliczności. Warto pamiętać, że piękno życzeń tkwi w ich prostocie i szczerości - to właśnie te cechy sprawiają, że mogą one wywołać uśmiech i prawdziwą radość.

Jak dobierać słowa, aby nie raniły? Zwróć uwagę na sytuację życiową adresata życzeń pexels.com

