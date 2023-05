Czego potrzebują twoje włosy, by „good hair day” był codziennie?

Artykuł z ekspozycją partnera

Budzisz się rano, kilka drobnych korekt przed lustrem i włosy wyglądają dokładnie tak, jak sobie wymarzyłaś. Znasz to uczucie, prawda? Budzisz się rano, oczyszczasz, myjesz i regenerujesz włosy, skrupulatnie pracujesz nad położeniem każdego kosmyka, ponieważ tego dnia musisz mieć idealną fryzurę. Następnie spoglądasz w lustro i... twoje włosy tak źle nie wyglądały jeszcze nigdy. To uczucie też znasz, prawda? Wniosek? "Good hair day" to dzieło przypadku.

To nie do końca prawda, ale... zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle warto postarać się, by "good hair day" wypadał możliwie najczęściej. Dopiero później skupmy się na tym, jak sprawić, by przypadał dokładnie w te dni, na których najbardziej nam zależy.

Cel, plan!

Aby nasze działania były skuteczne, należy wyznaczyć sobie cel i odpowiedzieć na pytanie: jaki efekt chcemy osiągnąć? Czy najbardziej zależy nam na zdrowym wyglądzie włosów? A może priorytetem będzie to, by stały się bardziej gładkie i lśniące ? A może, żeby przestały wypadać? Pamiętajmy jednak, że zadanie, które przed sobą stawiamy, musi być realne.

Lepsza kondycja włosów to przede wszystkim codzienna pielęgnacja. Sęk w tym, że zwykły szampon i pierwsza z brzegu odżywka to zdecydowanie za mało. Nie oznacza to na szczęście, że im więcej kosmetyków zastosujemy, tym lepiej. Kluczem do sukcesu pozostaje wybór produktów tej samej marki. Tylko wówczas będą się one w pełni uzupełniać i wzmocnią swoje działanie.

Najczęstsze problemy

Zdjęcie Problemy włosów suchych pomoże rozwiązać płynna keratyna do włosów / materiały promocyjne

Jednym z najczęstszych problemów, z którymi zmagają się kobiety, są włosy suche, zniszczone i mające skłonność do puszenia się. Świadczyć o tym może fakt, iż w sklepach znajdziemy dedykowane tym problemom linie kosmetyków.

Dobrym pomysłem będzie sięgnięcie po hydrolizowaną keratynę. W swoim składzie zawierają je kosmetyki marki Revoss Professional, które działają wzmacniająco, odbudowując strukturę włosa i poprawiając jego sprężystość. Sposób użycia np. płynnej keratyny w sprayu jest bardzo prosty: wystarczy równomiernie rozpylić spray na suche lub mokre włosy i pozostawić go aż do wchłonięcia.

Natomiast w przypadku włosów z rozdwojonymi końcówkami, sprawdzą się kosmetyki zawierające keratynę i niacynamid. Uzupełniają one niedobory substancji tworzących strukturę włosa. Znajdziemy je w szamponie i masce Revoss Professional - to kolejny przykład na to, że odpowiednio dobrane kosmetyki tej samej marki mogą pochwalić się skuteczniejszym działaniem.

Z kolei jeśli doskwiera nam wypadanie włosów, należy poszukać produktów, które w swoim składzie mają oregano, jałowiec, gorczycę czy nawet chrzan. Tutaj szampon i odżywka nie wystarczą, konieczne będzie sięgnięcie po specjalistyczną wcierkę do skóry.

Warto wybrać taką na bazie naturalnych ekstraktów roślinnych.

Od 5 do 15 maja produkty marki REVOSS Professional znajdziemy w Rossmannie w promocyjnych cenach.

"Good hair day" każdego dnia?

Każda z nas ma jednak inne włosy i zmaga się z innymi problemami. Skuteczna walka z nimi wymaga dobrania właściwych kosmetyków do naszych potrzeb. Jak to zrobić?

Przede wszystkim należy obserwować to, w jaki sposób nasze włosy reagują na kontakt ze stosowanymi kosmetykami. Zacząć warto od dokładnego przyjrzenia się, jak włosy wyglądają tuż po myciu i jak następnie zmieniają się na przestrzeni całego dnia. Wyciągajmy wnioski, weryfikujmy informacje znajdujące się na etykietach i reagujmy. Tym bardziej że pielęgnacja włosów to tak naprawdę przyjemność i źródło satysfakcji, a nie przykry obowiązek.

Wystrzegać powinnyśmy się często popełnianych błędów: suszenia włosów gorącym nawiewem, mycia w zbyt ciepłej wodzie, wycierania wilgotnym ręcznikiem czy zbyt mocnego czesania. Dobrym pomysłem będzie też rezygnacja ze spania z mokrymi włosami. To wszystko drobne kroki, które prowadzą do zdrowych włosów.

Jeśli zauważymy, że używanie konkretnych produktów w wyraźny sposób pogarsza wygląd włosów - szybko z nich zrezygnujmy. I skupmy się wyłącznie na tych, które zwiększają szanse na to, by "good hair day" był codziennie.

Artykuł z ekspozycją partnera