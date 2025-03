Komosa ryżowa to roślina pochodząca z Ameryki Południowej, gdzie jest uprawiana od ponad pięciu tysięcy lat . Właśnie na tych terenach nazywano ją "matką zbóż", można spotkać się również z określeniem "złote ziarno Inków". To quinoa miała być podstawą diety starożytnych wojowników, którym jak nikomu innemu zależało na utrzymaniu i rozbudowywaniu tężyzny fizycznej.

Gotowana quinoa znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Stosowana jest jako sycąca baza sałatek, można wykorzystać ja do faszerowania warzyw. Sprawdzi się w charakterze dodatku do zupy czy dania głównego, gdy znudziły nam się już ziemniaki, ryż czy swojskie kasze. Szefowie kuchni przygotowują nawet desery z jej udziałem. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że komosę ryżową można spożywać na surowo. Wymaga to jednak pewnej wiedzy. Ziarna należy najpierw namoczyć przez kilkanaście godzin w wodzie — do momentu aż wykiełkują. Nadal jednak trzeba mieć na uwadze, że w tej formie bywają ciężkostrawne, więc nie jest to najpowszechniejsze zastosowanie komosy.