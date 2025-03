Co przyciąga szczury do ogrodu? Czego się najlepiej pozbyć

Szczury przyciąga do ogrodów głównie łatwy dostęp do pożywienia oraz bezpieczne schronienie. Otwarty kompostownik z resztkami jedzenia, niezabezpieczone pojemniki na śmieci czy pozostawione na zewnątrz karmy dla zwierząt stanowią dla nich atrakcyjne źródła pokarmu. Dodatkowo gęsta roślinność, sterty drewna czy inne zakamarki w ogrodzie zapewniają im dogodne miejsca do ukrycia i budowy gniazd.

Gryzonie nie będą przebywać w miejscach, w których będą narażone na stres. Urządzenia emitujące ultradźwięki mogą skutecznie zniechęcić szczury do przebywania w ogrodzie . Są one niesłyszalne dla ludzi, ale drażniące dla gryzoni.

Szczury wędrowne preferują wilgotne gleby w pobliżu źródeł wody , często wybierając brzegi rzek, tereny nieuprawiane oraz ogrody czy sady, gdzie ich działalność może prowadzić do uszkodzeń drzew owocowych i roślinności. Szczury kopią bowiem nory, które są zazwyczaj ukryte pod gęstymi zaroślami lub roślinami płożącymi, co zapewnia im schronienie i bezpieczeństwo.

Wejścia do nor szczurów mają średnicę około 10 cm i prowadzą do systemu tuneli oraz gniazd, które zwierzęta budują z materiałów takich jak papier, tkaniny czy roślinność. W miastach szczury często kopią nory w pobliżu fundamentów budynków, próbując dostać się do wnętrza w poszukiwaniu pożywienia i schronienia.