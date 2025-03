Oryginalna i tradycyjna receptura mydła, dziś utożsamianego z Marsylią , powstała ok. 1370 r. i jej autorami byli Syryjczycy, którzy stworzyli produkt do mycia zawierający wówczas olejki roślinne , w tym olej laurowy . Francuzi zmienili recepturę i trudno dostępny olej laurowy zastąpili m.in. oliwą . W skład mydła marsylskiego wchodziły również woda i soda .

Proces wyprodukowania mydła marsylskiego polega m.in. na zmieszaniu tłuszczu z wodorotlenkiem sodu, zachowując przy tym wysoką temperaturę. Kolejny etap to wielogodzinne gotowanie takiego roztworu, oczyszczanie, suszenie i aplikowanie do specjalnych form.

Mydło marsylskie może się również sprawdzić jako bardzo dobry środek piorący do prania ręcznego. Wspomaga usuwanie tłustych plam i nie niszczy tkanin. Takie mydło często wykorzystywane jest do prania dziecięcych ubrań, bowiem zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry, co może mieć miejsce w przypadku niektórych, mocnych detergentów do prania.