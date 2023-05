Obecny tydzień nie zaczął się szczególnie pogodnie. Od poniedziałku na terenie większości kraju występowały przelotne deszcze. Nie brakowało też burz. Mimo że taka pogoda może utrzymywać się jeszcze przez kilka dni, przyszły tydzień przyniesie nam prawdziwą namiastkę lata.

Pierwsze wysokie temperatury pojawią się już w weekend

Pod koniec tygodnia coraz cieplejsze powietrze zacznie do nas napływać ze wschodu oraz południowego wschodu. Temperatura wzrośnie od 23 do 26 stopni Celsjusza. Dużo chłodniej będzie na północy kraju. Wzdłuż Wybrzeża odnotujemy maksymalnie 16-17 stopni Celsjusza.

W sobotę i w niedzielę na ogół dość pogodnie, tylko w godzinach popołudniowych miejscami wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna do 26°C czytamy w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Miejscowo pojawią się burze i grad

Nagły napływ ciepłego i wilgotnego powietrza sprawią, że miejscami będą rozwijać się burzowe chmury. W sobotę dadzą o sobie znać przede wszystkim w górach, natomiast w niedzielę zagrzmi na zachodzie i południu kraju. Burze przyniosą również ulewne deszcze, a miejscami i opady gradu.

Zdjęcie Wraz z wzrostem temperatury możemy spodziewać się miejscowych burz i przelotnych opadów deszczu / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Przyszły tydzień uraczy nas namiastką lata

Prognozowana pogoda na weekend to tylko zapowiedź tego, co przyniesie przyszły tydzień. Mapy synoptyczne nie pozostawiają złudzeń. Lato nadchodzi i powita nas wysokimi temperaturami już od wtorku. Zarówno we wtorek, jak i środę w całym kraju termometry mogą wskazać 25-28 stopni Celsjusza. Miejscowo pojawią się też pierwsze upały. Temperatura powietrza może wzrosnąć nawet do 30 stopni Celsjusza.

Zmiana pogody oraz napływ mas ciepłego powietrza niesie jednak ryzyko wystąpienia burz. Pojawią się one na zachodzie i południu kraju. Towarzyszyć im może ulewny deszcz, a także grad.