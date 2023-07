Afrykańskie upały we Włoszech. Ponad 40 st. C. w wielu miastach

We wtorek, 18 lipca w 20 włoskich miastach obowiązywać będzie czerwony alert, czyli najwyższy stopień alarmu. W tych miejscach temperatura może sięgać 42-43 st. C., a w słońcu jeszcze więcej. Wtorkowy alert obowiązuje w: Rzymie, Ankonie, Bolonii, Bolzano, Brescii, Cagliari, Campobasso, Florencji, Frosinone, Latinie, Mesynie, Neapolu, Palermo, Perugii, Pescarze, Rieti, Trieście, Wenecji, Weronie i Viterbo.

Ekstremalne upały potrwają do środy - tego dnia ostrzeżenie wydano dla dodatkowych czterech miast - Bari, Katanii, Civitavecchii i Turynu. Nieco chłodniej zrobi się wówczas w Bolzano, w którym nie będzie już obowiązywać alert czerwony.

Reklama

W kolejnych dniach wciąż będzie gorąco, a temperatura w wielu miastach będzie sięgać powyżej 30 st. C.

Zdjęcie Kolejna fala upałów w Europie / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Nadchodzi Sandro. Z pogodą w Polsce stanie się coś dziwnego

W miastach powstaną specjalne punkty pomocy

Uciążliwe upały we Włoszech to zmora turystów, którzy w wakacje chcą zwiedzić włoskie miasta takie jak Rzym, Wenecja czy Florencja. W centrach miast nie znajdziemy wiele zieleni, a odczuwalna temperatura może być tam jeszcze wyższa, niż zapowiadają synoptycy. Sytuacji nie poprawia wysoka wilgotność powietrza. Zwiedzanie miast w takich warunkach może być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego wybierając się do Włoch, musimy pamiętać o nakryciu głowy, kremie z filtrem oraz piciu dużej ilości wody.

Włoska Obrona Cywilna zapowiedziała otwarcie specjalnych punktów pomocy. Będą one dostępne nie tylko dla miejscowych, ale przede wszystkim turystów. W Rzymie takich punktów znajdzie się 28. Zostaną one umieszczone przy najważniejszych zabytkach oraz miejscach często odwiedzanych przez turystów m.in.:

przy Koloseum,

na placu Weneckim,

na Piazza del Popolo,

przy lokalnych targach,

przy stacjach metra.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia apeluje o niewychodzenie z domów. Apel skierowany jest przede wszystkim do osób starszych, a także dzieci.

Zdjęcie Zwiedzając włoskie miasta latem, pamiętajmy o nakryciu głowy / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Morderczy upał za dnia, tropikalne noce. "Piekielna fala" już w Polsce

Upały w południowej Europie. Nie tylko we Włoszech trzeba uważać

Afrykańskie upały odczuwalne są nie tylko we Włoszech. Kraje, w których w tym tygodniu będzie ekstremalnie gorąco to m.in.:

Powodem tak ekstremalnych warunków pogodowych w Europie jest antycyklon Cerberus znad Sahary. Synoptycy zapowiadają, że w niektórych miejscach na południu Europy, temperatury mogą zbliżyć się do 50 st. C.

Zobacz również: Kolejne ostrzeżenia w Chorwacji. Turyści muszą zachować ostrożność