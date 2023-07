- Za nami ciepły a miejscami gorący dzień. A przed nami gorący weekend. Od jutro przygotujcie się na upalne temperatury - przekazali w piątek synoptycy IMGW.

Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 31 st. Celsjusza na wschodzie do 35 st. Celsjusza na zachodzie kraju. W niedzielę będzie to od 30 do 33 st. Celsjusza.

Nowy tydzień rozpoczniemy z temperaturą wynoszącą ok. 30 st. Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze Polski wyniesie od 18 do st. Celsjusza.