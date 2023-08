Para zaczęła się spotykać latem zeszłego roku. "Tish chciała przez jakiś czas utrzymać ich romans w tajemnicy, dopóki nie będzie pewna, że to ten jedyny. Nie trwało to jednak długo. Jest przekonana, że odnalazła bratnią duszę. Od tamtej pory są nierozłączni" - wyjawił niedawno w rozmowie z "US Weekly" znajomy panny młodej.

Rodzice Miley rozwiedli się po prawie 30 latach małżeństwa

Wiosną 2022 roku świat obiegła informacja o rozwodzie rodziców Cyrus, którzy po raz kolejny postanowili zakończyć trwające blisko trzy dekady małżeństwo. Pozew złożyła matka gwiazdy, jako powód rozstania podając "różnice nie do pogodzenia". Osoba z bliskiego otoczenia Trish i Billy’ego Raya Cyrus wyznała, że rozwód był jedynie formalnością, gdyż nie mieszkali oni ze sobą od niemal dwóch lat.

Para doczekała się pięciorga dorosłych obecnie dzieci. W 2010 roku pozew rozwodowy złożył ojciec Miley, jednak ostatecznie go wycofał. Trzy lata później na podobny krok zdecydowała się jego małżonka.

Źródła bliskie autorce hitu "Wrecking Ball" ujawniły swego czasu, że po rozwodzie rodziców gwiazda urwała kontakt z ojcem, jednoznacznie opowiadając się po stronie matki.

Słynny piosenkarz country związał się bowiem z koleżanką córki z serialu "Hannah Montana", wokalistką występującą pod pseudonimem Firerose, z którą jest obecnie zaręczony.

"Rozstanie Trish i Billy’ego bardzo nadwyrężyło jego relację z córką. Miley ma nadzieję, że kiedyś ich stosunki ulegną poprawie. Na ten moment ze sobą nie rozmawiają. Ma nadzieję, że jest szczęśliwy i układa sobie życie, ale teraz potrzebuje przestrzeni. Jest za to bardzo blisko z matką, którą mocno wspierała w czasie rozwodu" - zdradził informator "E! News".