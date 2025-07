Dlaczego sałata masłowa ma taką nazwę?

Pewnie nie raz, nie dwa zastanawialiśmy się, skąd sałata masłowa zaczerpnęła swoją nazwę. Otóż zawdzięcza ją swojemu smakowi, który jest delikatny i lekko słodkawy, co jest znakiem rozpoznawczym tego warzywa. Na dodatek sałata masłowa ma kruche i apetyczne liście, dlatego tak często jest wybierana w trakcie zakupów. Do czego wykorzystać sałatę masłową? Jeśli ograniczamy się wyłącznie do tego, że traktujemy ją jako ozdobę potraw albo składnik sałatki, to zachęcamy - warto ją przemycić do innych dań. Nie tylko oczaruje smakiem, ale także zachwyci swoimi właściwościami zdrowotnymi.

Czy sałata masłowa jest zdrowa?

Sałata masłowa jest zdrowa i powinna się znaleźć w letniej diecie. Przede wszystkim ze względu na fakt, że ma mało kalorii (ok. 14 kcal), więc jej włączenie do jadłospisu nie zepsuje nam sylwetki. Ponadto zawiera błonnik, który sprzyja odchudzaniu oraz pomaga jelitom pracować na pełnych obrotach.

W 100 g sałaty masłowej znajdziemy wyłącznie 14 kcal 123RF/PICSEL

Sałata masłowa zawiera witaminy: A, C, E, które zaliczane są do silnych przeciwutleniaczy, co pomaga redukować nie tylko stany zapalne, ale także likwidować tzw. wolne rodniki odpowiedzialne np. za powstawanie chorób cywilizacyjnych. Ponadto przeciwutleniacze pomagają pozbyć się toksyn, co odciąża zarówno wątrobę, jak i nerki. Witaminy zawarte w sałacie masłowej ponadto doskonale wpływają na kondycję skóry, chronią przed powstawaniem zmarszczek, a także mogą likwidować niedoskonałości.

Co znajdziemy jeszcze w sałacie masłowej? To źródło wapnia, czyli budulca mocnych kości i zębów, a także skarbnica żelaza, czyli pierwiastka, który wzmacnia krew i zapobiega anemii. Sałata masłowa może również zawiera potas, a ta substancja zapewnia normalizację ciśnienia tętniczego oraz sprawną pracę serca.

Jak można wykorzystać sałatę masłową?

Sałata masłowa doskonale sprawdzi się w codziennej diecie, a szczególnie latem warzywo jest łatwo dostępne, kiedy świeże główki są w atrakcyjnych cenach. Wystarczy poobrywać liście, dobrze ją umyć i mamy już gotowy surowiec. Jak wykorzystać sałatę masłową? Wystarczy nią ozdobić kanapki lub wrzucić liście do miski, dodać kilka sezonowych warzyw: pomidora, ogórka, rzodkiewkę, cebulę, a na koniec zrobić dressing i wymieszać, by powstała surówka do obiadu.

Nie traktuj sałaty masłowej nożem: straci wszystkie właściowści PHEERAPHOL 123RF/PICSEL

Sałata masłowa może również posłużyć do przygotowania zupy krem: wystarczy kilkanaście liści wrzucić do aromatycznego bulionu, zagotować przez chwilę, zblendować na gładką masę oraz podać np. z grzankami.

Jeśli potrzebujemy bardziej treściwego posiłku, z sałaty masłowej można również przygotować odżywcze pesto do makaronu. Wystarczy do kielicha blendera wrzucić 5 liści sałaty, dodać ok. trzech łyżek oliwy (albo oleju), wsypać garść pestek słonecznika, sól, pieprz oraz kawałek ulubionego sera. Wszystko zmiksować na gładką masę i podać z gorącym makaronem.

Uwaga: sałaty masłowej nie powinno się kroić nożem, ale rwać w palcach. Dlaczego? Otóż delikatne sałaty w kontakcie z metalem tracą swoja właściwości: dochodzi do utlenienia witamin, a także zmienia się smak liści: stają się gorzkie.

Co musisz wiedzieć przed wejściem na pokład? Tajniki podróży samolotem z ekspertką Air France-KLM INTERIA.PL