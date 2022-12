Czujesz się przejedzony? Dodaj to do wody i szybko uporaj się z problemem!

Życie i styl

Problem przejedzenia wraca do nas jak bumerang, zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy to nasze stoły są aż po same brzegi zapchane przeróżnymi pysznościami. Jak walczyć z poczuciem pełnego brzucha? Okazuje się, że są na to sprawdzone sposoby.

Zdjęcie Przejedzenie ma przykre skutki... / 123RF/PICSEL