Nasze oczy zdradzają więcej, niż nam się wydaje. Oprócz emocji mogą one ujawnić niektóre cechy naszej osobowości. To jednak nie wszystko. Naukowcy znaleźli zależność między wielkością źrenicy a inteligencją. Oto, po czym poznamy osoby inteligentne.

Od czego zależy wielkość źrenicy człowieka?

Jak powszechnie wiadomo, wielkość naszych źrenic zmienia się, w zależności od ilości światła, które wpada do oka. Odpowiedzialna jest za to tęczówka.

W jasnej przestrzeni tęczówka naszego oka kurczy się, przez co nasze źrenice ulegają zwężeniu. Dzięki temu ograniczają nadmierną ilość światła, która mogłaby wpaść do naszego oka. W dobrych warunkach oświetleniowych nasze źrenice nie tylko umożliwiają nam dokładne i ostre widzenie, ale również chronią nasze fotoreceptory przed uszkodzeniem.

Z kolei w ciemności tęczówka naszego oka rozkurcza i rozciąga się. Przekłada się to na poszerzenie źrenic. Dzięki temu większa ilość światła może wniknąć do naszego oka, przez co jesteśmy w stanie w pewnym stopniu przyzwyczaić się do ciemności i rozpoznać w niej kształty obiektów, które widzimy.

Jak się jednak okazuje, nie tylko światło wpływa na wielkość naszych źrenic. Naukowcy udowodnili, że wielkość źrenic zależy również od naszego stanu emocjonalnego. Przykładowo, jeśli odczuwamy silne pozytywne emocje, takie jak podekscytowanie, radość czy zakochanie nasze źrenice rozszerzają się, nawet gdy nie brakuje im światła. Wielkość źrenic może być również efektem ubocznym zażycia niektórych leków.

Nowe badania wykazały zależność między wielkością źrenicy a inteligencją

Zespół badaczy z laboratorium Randy’ego Engle’a, pracujący pod okiem psychologa Jasona S. Tsukahary odkrył zależność między rozmiarem źrenicy a umiejętnościami poznawczymi.

Począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, dla psychologów stało się jasne, że rozmiar źrenicy jest związany z czymś więcej niż tylko ilością światła wpadającego do oczu. Wielkość źrenicy odzwierciedla również wewnętrzne procesy umysłowe. Na przykład w prostym zadaniu dotyczącym zakresu pamięci rozmiar źrenicy dokładnie śledzi zmiany w obciążeniu pamięci, rozszerzając się z każdym nowym elementem przechowywanym w pamięci i zwężając się, gdy każdy element jest następnie przywoływany zacytował prof. Tsukahara Discover Magazine.

Naukowcy przeprowadzili trzy badania, w których próbowali udowodnić, że wyjściowa wielkość źrenicy jest związana ze zdolnościami poznawczymi człowieka. Udało im się wykazać, że tej zależności nie można tłumaczyć różnicami w wysiłku umysłowym, a wpływ pojemności pamięci roboczej i inteligencji płynnej na wielkość źrenicy utrzymywał się nawet po 23 sesjach.

W związku z tym eksperci nie mają wątpliwości — osoby o wysokich zdolnościach poznawczych mają większy rozmiar źrenicy.

