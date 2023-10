Spis treści: 01 Rozmiar oczu ma znaczenie. Co o nas mówią małe, a co duże oczy?

Mimo że powiedzenie "oczy są zwierciadłem duszy" zazwyczaj traktujemy metaforycznie, okazuje się, że ma ono całkiem dosłowne znaczenie. Kształt naszych oczu nie tylko podkreśla naszą urodę, ale i nadaje nam charakteru. Odczytywanie osobowości z kształtu oczu wywodzi się z filozofii Wschodu. Według niej to czy nasze oczy są migdałowate, duże czy też szeroko osadzone wiele o nas mówi.

Rozmiar oczu ma znaczenie. Co o nas mówią małe, a co duże oczy?

Osoby o dużych oczach mają emocjonalne podejście do życia. Są wrażliwe i empatyczne, a częściej niż logiką kierują się porywami serca i uczuciami. Są również kreatywne i otwarte na nowe doświadczenia. Mają w sobie wiele zaufania, którym z łatwością obdarzają innych. Czasami jednak robią to zbyt pochopnie. Takie osoby mają też wiele pasji.

Z kolei osoby o małych oczach mają bardziej praktyczne podejście do życia. Charakteryzują je logiczne myślenie, dokładność i inteligencja. Mają wysoko rozwinięte zdolności analityczne i zwracają uwagę na detale i konkrety. Do życia podchodzą jednak z dozą dystansu. Osoby o małych oczach stwarzają pozory chłodnych i nieufnych i wolą nie ujawniać swoich prawdziwych emocji.

Oczy w kształcie migdała. Te osoby są tajemnicze i uczuciowe

Zdjęcie Oczy w kształcie migdałów nadają twarzy tajemniczy charakter / 123RF/PICSEL

Oczy w kształcie migdała nadają nam atrakcyjnej tajemniczości. Kształt ten charakteryzuje osoby uczuciowe i empatyczne, które mają jednocześnie skłonności do melancholii. W życiu kierują się poszukiwaniem harmonii i spokoju, a w działaniach kierują się ostrożnością i rozwagą.

Osoby o migdałowatych oczach są ciepłe, lecz niekiedy nieśmiałe. Jednakże ich przyjazny wygląd przyciąga innych i wzbudza ich zaufanie.

Okrągłe oczy a charakter. Takie osoby mają pewną wadę

Osoby, które mają okrągłe oczy, zazwyczaj są bardzo charyzmatyczne i energiczne. Cechują się radością i ciekawością świata, mają też wielką wyobraźnię. Osoby z okrągłymi oczami są bardzo emocjonalne i często podejmują decyzje pod wpływem uczuć.

Problemy w regulowaniu własnych emocji mogą skutkować wybuchowością. Takie osoby często wdają się w kłótnie i spory. Mają jednak pewien urok, który przyciąga innych, jednak jeśli nie kontrolują swoich uczuć, mogą być nietaktowne i niedelikatne.

Zdjęcie Oczy okrągłe / 123RF/PICSEL

Czy rozstawienie oczu też wpływa na charakter?

To, czy nasze oczy są blisko, czy też szeroko rozstawione, ujawnia wiele informacji o naszym charakterze. Osoby z blisko rozstawionymi oczami to tradycjonaliści, dla których liczy się historia i kultura. Mają swoją hierarchię wartości, którą kierują się w życiu. Takie osoby nie lubią zmian, a w codzienności cenią sobie rutynę i dyscyplinę. Są to często indywidualiści, którzy idą własną drogą.

Zdjęcie Co twoje oczy mówią o tobie? / 123RF/PICSEL

Niemal przeciwnością takich ludzi są posiadacze szeroko rozstawionych oczu. To nieustraszeni odkrywcy, którzy zawsze wybiegają myślami do przodu i nie roztrząsają przeszłości. Są to osoby spontaniczne i innowacyjne. Szeroko rozstawione oczy cechują również osoby, które nienawidzą rutyny i sztywnych zasad.

Osadzenie oczu a charakter. Masz oczy płytko czy głęboko osadzone?

Oczy głęboko osadzone uznawane są za oznakę niedostępności i tajemniczości. Takie osoby są często poważne i zdystansowane. Mają naturę obserwatorów i romantyków. Intensywnie angażują się w relacje, starając się dogłębnie poznać daną osobę. Jednakże sami często ukrywają swoją osobowość i nie dają się poznać innym.

Zdjęcie Oczy płytko osadzone / Picsel / 123RF/PICSEL

Natomiast osoby o wydatnych i płytko osadzonych oczach są szczere, wrażliwe i życzliwe. Jednakże mają też tendencję do zamartwiania się. Takie osoby dbają o swoje relacje z rodziną i przyjaciółmi. Bardzo łatwo nawiązują silną więź z ludźmi.