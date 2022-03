Pierwsze komunie święte zwyczajowo organizowane są w maju. W niektórych parafiach dzieci przestępują do sakramentu również pod koniec kwietnia lub na początku czerwca. Przyjęcie hostii po raz pierwszy to ważne wydarzenie w duchowym życiu najmłodszych. Wyjątkowa uroczystość wiąże się zazwyczaj również z przyjęciem zorganizowanym przez rodziców lub opiekunów - dzieci nie mogą doczekać się więc upominków i wspólnego świętowania.

Kto może przyjąć pierwszą komunię świętą?

Podstawowym warunkiem przystąpienia do pierwszej komunii świętej jest wcześniejsze przyjęcie przez dziecko chrztu świętego, a więc pierwszego sakramentu. Chrzest jest bowiem w katolicyzmie sakramentem oczyszczającym z grzechu pierworodnego. W jego trakcie wspólnota przyjmuje nowego członka w swoje szeregi.

Przyjęcie chrztu nie jest jedynym warunkiem przystąpienia dziecka do pierwszej komunii świętej. Przed przyjęciem sakramentu parafia zwyczajowo organizuje spotkania, które mają na celu przygotowanie młodych członków wspólnoty między innymi do pierwszej spowiedzi świętej. Dziecko, które nie uczestniczy w spotkaniach, może zostać odsunięte od sakramentu, ze względu na lekceważący stosunek.

Zdjęcie Dziecko, które przystępuje do sakramentu powinno zdawać sobie sprawę z jego powagi / 123RF/PICSEL

Jak się okazuje, równie ważna jest postawa dziecka podczas lekcji religii. Katecheta, który stwierdzi, że uczeń nie jest świadomy powagi sakramentu, powinien zgłosić swoje obawy do proboszcza parafii. Kodeks Prawa Kanonicznego zaznacza, że dziecko przystępujące do pierwszej komunii świętej powinno posiadać bowiem "wystarczające rozeznanie" w sprawach kościoła. Staje się bowiem pełnoprawnym członkiem wspólnoty.

"Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane" - możemy przeczytać w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Kan. 913: § 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego niezwykle ważna jest także postawa rodziców dziecka i jego opiekunów. Muszą oni dbać o rozwój duchowy pociechy i wskazywać jej drogę do pogłębiania wiary. W konsekwencji rodzice powinni być osobami wierzącymi i praktykującymi.

Kan. 914: Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi.

Czy sakrament pierwszej komunii jest konieczny do zbawienia?

Przystąpienie do pierwszej komunii świętej oczywiście nie jest obowiązkowe. Nikt nie może zmusić dziecka ani jego rodziców czy też opiekunów do podjęcia takiej decyzji. Warto także zaznaczyć, że według zasad Kościoła katolickiego do zbawienia potrzebny jest jedynie chrzest święty.

Zdjęcie Komunia święta to ważne wydarzenia w życiu dzieci! / 123RF/PICSEL

