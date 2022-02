Nieodpowiedni strój. Uważaj zwłaszcza latem

Wybierając się do kościoła, powinniśmy pamiętać, by naszym strojem oddać szacunek temu miejscu. Nagość w kościele jest surowo zakazana - niezależnie od pory roku i płci. Latem na sukienki i koszulki bez ramiączek panie powinny narzucać szal lub kurtkę - to sprawi, że ramiona będą zakryte, a strój nabierze odpowiedniego charakteru. Do kościoła nie wypada ubierać również: bardzo krótkich spodenek czy klapek.

Niestosowny strój podczas mszy świętej jest źle odbierany. W niektórych przypadkach - zwłaszcza jeśli msza jest szczególnie uroczysta lub odbywa się w bazylice - ksiądz może poprosić osobę ubraną zbyt wyzywająco o opuszczenie świątyni. Oczywiście nie jest to reguła - wszystko zależy od postawy duchownego.

Zobacz również: Tych ubrań nie zakładaj do kościoła. Nawet latem!





Nieodpowiednia postawa może skutkować upomnieniem!

Jakiś czas temu jedna z białostockich parafii opublikowała na stronie internetowej instrukcję, dotyczącą tego, jaką postawę przyjąć podczas uczestniczenia w mszy świętej. "Powinniśmy siedzieć w taki sposób, by to znamionowało powagę i szacunek dla miejsca i osób. Nie możemy zatem pozostawać w pozycji półleżącej. Nie wolno nam zakładać nogi na nogę, bo taka postawa jest odbierana jako nieelegancka, arogancka, jak mówi młodzież, "luzacka", lekceważąca" - zaalarmowała parafia.

Nie wolno ani mężczyznom ani tym bardziej kobietom szeroko rozstawiać nóg. Jest to nie tylko nieeleganckie, prostackie, znamionujące lekceważenie innych, ale często również wulgarne możemy przeczytać w dalszej części komunikatu.

Parafia ostrzega, że niewłaściwym zachowaniem jest także stanie zbyt blisko konfesjonału czy opieranie nóg na klęcznikach - wszystko dlatego, by uszanować powagę miejsca, jakim jest kościół.

Chociaż zasady zawarte w instrukcji opublikowanej przez białostocką parafię mogą wydawać się wielu osobom zbyt restrykcyjne, odpowiednia postawa w kościele rzeczywiście ma znaczenie. Siedzenie w niechlujny sposób z pewnością nie sprawi, że ksiądz poprosi nas o opuszczenie kościoła, jednak będzie źle odebrana przez współwiernych, a także duchownych.

Nietrzeźwość w kościele to okazanie braku szacunku

Kościół to miejsce przeznaczone na modlitwę. Osoby nietrzeźwe często tracą koncentrację. Wstępuje u nich zaburzenie mowy oraz obniżenie kontroli zachowania. Branie udziału w mszy świętej w stanie upojenia alkoholowego jest wyrazem braku szacunku do ceremonii. Alkoholowy oddech utrudnia skupienie osobom, które siedzą obok. Nie powinniśmy przychodzić do kościoła nietrzeźwi - to może skończyć się wyproszeniem ze świątyni.

Zdjęcie W kościele zachowujesz się nieodpowiednio? Ksiądz może zareagować! / 123RF/PICSEL

Korzystanie z telefonu/tabletu? Nie rób tego w kościele

Przed wejściem do kościoła powinniśmy upewnić się, że wszystkie urządzenia, które mamy ze sobą, są wyciszone. Dźwięki wiadomości rozpraszają osoby, które podczas mszy świętej chcą w spokoju i skupieniu się pomodlić. Jeśli zapomnimy włączyć w telefonie lub tablecie trybu cichego przed wejściem do świątyni i urządzenie zadzwoni, nie powinniśmy zwlekać z jedyną słuszną reakcją - szybkim odrzuceniem połączenia. Udając, że nie wiemy skąd pochodzi dźwięk, tylko pogarszamy sytuację - w takim wypadku ksiądz może poprosić nas o opuszczenie kościoła.

Oczywiście bezwzględnie zabrania się również prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie mszy świętej. W kościele nie powinniśmy także wysyłać wiadomości tekstowych.

Spożywanie pokarmów podczas mszy? Narażasz się na pouczenie!

Zazwyczaj msza święta trwa około godziny. W tym czasie powinniśmy bezwzględnie powstrzymać się od spożywania pokarmów. Jedzenie podczas mszy świętej przeszkadza osobom zgromadzonym w kościele, a także rozprasza duchownych, prowadzących mszę. Ponadto należy pamiętać, że w Kościele katolickim przed przyjęciem komunii świętej obowiązuje jednogodzinny post.

Widok osoby dorosłej spożywającej w kościele pokarmy na szczęście jest rzadkością. Niezwykle często zdarza się jednak, że rodzice podczas mszy świętej karmią swoje dzieci. Mlaskanie, szeleszczenie papierkami po cukierkach i rozsypywanie chrupek na posadzkę jest oznaką braku kultury. Takie zachowanie nie pozwala skupić się współwiernym. Jeśli dziecko jest za małe, aby na godzinę powstrzymać się od konsumpcji i zrozumieć powagę miejsca, być może warto rozważyć to, czy powinno uczestniczyć już w mszy.

Zdjęcie Dzieci w kościele nie zawsze potrafią się skupić. Jedzenie to dodatkowy "rozpraszacz" uwagi / 123RF/PICSEL

Zbyt głośne rozmowy? Duchowni mogą nie wytrzymać!

Kiedy spotkasz w kościelnej ławce kogoś znajomego, nie możesz powstrzymać się od rozmowy? To błąd, który w ekstremalnych sytuacjach może skończyć się upomnieniem z ambony. Świątynia to nie miejsce na plotki i pogaduszki. Rozmawiając, uniemożliwiamy modlitwę innym wiernym.

Głośne rozmowy w kościele są oznaką braku kultury oraz niezrozumienia sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Podczas mszy świętej należy zachować powagę. Jeśli w świątyni spotkamy bliską osobę, której bardzo dawno nie widzieliśmy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby umówić się na kawę po zakończeniu mszy. Restauracja lub kawiarnia to odpowiednie miejsce do prowadzenia zażartych dyskusji - kościół niekoniecznie.

