"Pamiętaj, abyś dzień święty świecił"

W niedzielę zmartwychwstał Jezus Chrystus. W tym dniu doszło także do zesłania Ducha Świętego. Dla katolików więc święcenie Dnia Pańskiego to obowiązek. Mówi o tym zarówno trzecie przykazanie Dekalogu: "Pamiętaj, abyś dzień święty świecił", jak i pierwsze przykazanie kościelne: "W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych".



Niedziela jest zatem uznawana za najważniejszy dzień tygodnia i najstarsze święto w chrześcijaństwie, które upamiętnia śmierć, mękę i zmartwychwstanie Chrystusa.



Kiedy opuszczenie niedzielnej mszy świętej nie jest grzechem?

Katolicy są świadomi obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, a dokładnie z kan. 1247 "w niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej Dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego".



Zdjęcie Brak udziału we mszy z powodu choroby nie jest grzechem / 123RF/PICSEL

Jak wiadomo, w wielu branżach praca weekendowa jest czymś zupełnie normalnym, dlatego też nie zawsze istnieje możliwość pojawienia się w kościele w niedzielę. Interpretując kan. 1248 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mszę niedzielną można zastąpić tzw. sobotnią mszą wieczorną.



Uznano jednak, że najlepiej, gdyby była ona odprawiana tak jak nabożeństwo niedzielne. W związku z tym, podczas jej trwania powinien zostać odmówiony lub odśpiewany hymn "Chwała na wysokości", a Ewangelia powinna zostać poprzedzona dwoma czytaniami.



Ostatecznie jednak uczestnictwo w jakiejkolwiek mszy sobotniej odprawionej po południu lub wieczorem sprawia, że opuszczenie mszy w następnym dniu, czyli w niedzielę, nie jest grzechem.



Warto również podkreślić, że wybór wieczornej mszy w sobotę nie musi być spowodowany konkretną przyczyną, chociażby pracą. Można w niej uczestniczyć, nawet jeśli robimy to dla własnej wygody.



Msza święta a choroba

Brak udziału we mszy z powodu choroby nie jest grzechem. Podobnie jest w przypadku innych sytuacji niezależnych od nas. Można tutaj wymienić np. obecność w miejscu, z którego ciężko dotrzeć do świątyni lub konieczność opieki nad inną osobą, np. noworodkiem.



Chociaż wiele osób czuje potrzebę tzw. odrobienia opuszczonej mszy, to nie ma obowiązku, by uczestniczyć w nabożeństwie w tygodniu. Choroba stanowi usprawiedliwienie. W tej kwestii warto zajrzeć do Katechizmu Kościoła Katolickiego. Art. 2181 jasno stwierdza, że "wierni zobowiązani są do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki".



Zdjęcie Z powodu pandemii COVID-19 niektórzy wierni rezygnują z udziału w mszach świętych / 123RF/PICSEL

W związku z pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wierni w obawie o zdrowie własne, ale także innych, rezygnują z uczestnictwa we mszy świętej. Jak się okazuje, może to być pewnego rodzaju usprawiedliwienie. Musi być jednak spełniony pewien warunek.



Obawa przed zakażeniem musi mieć potwierdzenie, chociażby w danych mówiących o wysokim wskaźniku dziennych zachorowań. Nie ma mowy o grzechu, jeśli z takiej mszy rezygnują osoby, które są w grupie ryzyka. Inaczej jest jednak, gdy opuszczenie niedzielnej mszy świętej z lenistwa jest zasłaniane strachem przed koronawirusem.



