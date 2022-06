“Czy macie ochotę do tego wejść?" Krakowianie przerażeni stanem nowej inwestycji na Zakrzówku

"Pływające pomosty na Zakrzówku - jeden z pierwszych tego typu obiektów w Europie, są już prawie gotowe. Otworzymy je już w te wakacje, zaraz po odbiorach technicznych" - niedawno zachwalał obiekt prezydenta miasta na Facebooku.

Tymczasem mieszkańcy, którzy zwiedzają pomosty, są przerażeni stanem, w jakim je zastają. Porastające dno glony, pływające na powierzchni basenów śmieci, muł - wszystko to zostało uwiecznione na niejednym zdjęciu. Rodzą się więc wątpliwości co do prawidłowego wykonania tej głośnej inwestycji.



Glony i brud

"Wszystkie czynne i używane baseny na świecie mają zapewnioną wymianę wody. Te na Zakrzówku, a przeznaczone dla niepływających - takiej wymiany nie mają. Ich dna są wykonane z płyt z tworzywa z małymi otworkami, a boki są niskie i nie zapewniają wymiany wody, bo to zbiornik wody stojącej, a nie przepływowej. Skutek był łatwy do przewidzenia. Baseny porosły glonami i gromadzą brud, choć jeszcze nie zostały otwarte" - przytacza słowa jednego z krakowian Akcja Ratunkowa dla Krakowa w swoich mediach społecznościowych.



Zarząd Zieleni Miejskiej uspokaja

W związku z tym i podobnymi doniesieniami Gazeta Krakowska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy uspokajają. Wedle przesłanej odpowiedzi niecki basenów są wykonane poprawnie, ich aktualny stan wynika z tego, że cyrkulacja wody jest niska, gdyż obiekt nie jest wciąż skończony. Baseny będą regularnie czyszczone dopiero po oficjalnym otwarciu.



“Pojawiające się w mediach społecznościowych informacje na temat wadliwego wykonania niecek basenowych są nieprawdziwe i nie mogą być odnoszone do przyszłych warunków, jakie panować mają na kąpielisku. W chwili obecnej ruch wody w nieckach basenowych jest na minimalnym poziomie, ze względu na toczące się prace nie są one codziennie czyszczone, a na wygląd wody na powierzchni wpływ mają również nanoszone, chociażby z wiatrem, zanieczyszczenia" - odpowiadają krakowscy urzędnicy.

Niedługo otwarte pływające pomosty na Zakrzówku wejdą w skład powstającego właśnie parku miejskiego Zakrzówek.



Zdjęcie Widok na Zakrzówek z lotu ptaka / Piotr Tumidajski / Agencja FORUM





