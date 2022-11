Czy nauka zdalna może wrócić? To pytanie coraz częściej zadają sobie polscy uczniowie i rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Tym razem powodem odstąpienia od tradycyjnej formy nauczania nie miałaby być pandemia, a kryzys energetyczny i związane z nim podwyżki cen za ogrzewanie.

W tym roku - jak na złość - zima postanowiła zawitać do Polski wyjątkowo szybko. Już od kilku tygodni w naszym kraju temperatury są wyjątkowo niskie. W niektórych regionach Polski zaobserwować można regularne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do nauki, placówki muszą ogrzewać sale.

Wspomniane podwyżki niepokoją samorządy. Utrzymanie szkół i przedszkoli w okresie zimowym sporo kosztuje. Aby oszczędzić, niektóre magistraty rozważają ograniczenie ogrzewania placówek oświatowych w weekendy - wówczas w budynkach nie odbywają się zajęcia.

Rozwiązaniem, które zagwarantowałoby samorządom oszczędność, byłaby nauka zdalna. Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski we wrześniu zaznaczał jednak, że rząd nie ma zamiaru decydować się na taki krok tylko z powodu mrozów. "To jest normalna pora roku w naszej części świata i nie jest to powód, by zamykać szkoły" - tłumaczył Piontkowski.

Zdjęcie dyrektor może wstrzymać zajęcia w szkole na dwa dni jeżeli temperatura w salach służących do nauki nie przekracza 18 st. Celsjusza / 123RF/PICSEL

Nauka zdalna? Jest jeden warunek

Co na temat mrozów mówią aktualne przepisy i rozporządzenia? Według nich dyrektor może wstrzymać zajęcia w szkole na dwa dni, jeżeli temperatura w salach służących do nauki nie przekracza 18 st. Celsjusza.

Jeśli po dwóch dniach warunki nie uległy poprawie i temperatura w pomieszczeniach nadal jest za niska, dyrektorzy mogą zdecydować się na wprowadzenie nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2 września 2022 roku w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

