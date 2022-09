Wprowadzenie nauki zdalnej na początku pandemii koronawirusa w Polsce było sporym wyzwaniem dla całego systemu edukacji, a głównymi wykonawcami tych zmian był nie kto inny jak nauczyciele, dyrekcja placówek i rodzice we współpracy ze szkołami.

Nie da się ukryć, że choć taki system nauczania chronił dzieci i w następstwie ich rodziny przed zarażaniem się koronawirusem, to był on uciążliwy i niezwykle wymagający dla rodziców i nauczycieli.

To oni musieli wykonać lwią część pracy, by nauczanie zdalne mogło się w ogóle odbyć. Nic więc dziwnego w tym, że gdy wszystko wróciło do względnej normy, a uczniowie powrócili do szkolnych ławek, to widmo przywrócenia nauki zdalnej martwi właśnie rodziców i grono pedagogiczne.

Okazuje się jednak, że i w tym roku, zimą może znów dojść do takiej sytuacji, lecz tym razem powodem nie musi być koronawirus.

Powrót nauczania zdalnego zimą 2022/23? Wszystko z powodu… ciepła?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dzieci muszą mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę podczas lekcji.

Gdy temperatura w pomieszczeniu, gdzie odbywają się lekcje spadała poniżej 18 stopni Celsjusza, to nauczyciel miał obowiązek odwołać zajęcia.

Od września 2022 roku nauczyciel dodatkowo ma obowiązek zorganizować nauczanie zdalne, gdy zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni.

W obliczu kryzysu energetycznego, którego wszyscy w Europie się obawiają, szkołą grozi także odcięcie od dostaw ciepła, dlatego też wizja nauczania zdalnego w tym roku jest tak prawdopodobna, gdy zimą zabraknie ciepła w szkolnych klasach.

Zdjęcie Dzieci w szkolnych klasach muszą mieć zapewnioną temperaturę przynajmniej 18 stopni Celsjusza / 123RF/PICSEL

Istnieją także inne powody zorganizowania nauczania zdalnego

Powrót wysokiej liczby zachorowań na koronawirusa i jeszcze teraz - brak odpowiedniej temperatury w klasach, to w tym momencie powody oczywiste do zorganizowania nauczania zdalnego.

To jednak nie jedyne sytuacje, w których istnieje taka ewentualność.

Okazuje się, że zajęcia online mogą odbyć się również wtedy, kiedy organizowane są imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe, a także bliżej niesprecyzowane inne nadzwyczajne wydarzenia, lub sytuacje zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.