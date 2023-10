Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i dodatkowych uprawnień przyznawanych rodzinom wielodzietnym. Posiadacze dokumentu mogą korzystać z rozmaitych ulg, oferowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne. System w założeniu wspiera i premiuje rodziny wielodzietne, ułatwiając ich członkom dostęp do różnych dóbr i usług.

Kto może się starać o Kartę Dużej Rodziny?

O Kartę Dużej Rodziny może starać się każdy członek rodziny, w której rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, a więc zarówno ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców) oraz dzieci. Karta przysługuje również rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Co ważne, karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Aby ją otrzymać, rodzice nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Czy rodzice dorosłych dzieci mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Od 2019 roku Kartę Dużej Rodziny uzyskać mogą również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Oznacza to, że o dokument mogą starać się również rodzice dorosłych już dzieci, pod warunkiem, że rodzina liczyła co najmniej trzy pociechy.

Co ważne, w tym przypadku kartę dającą możliwość dodatkowych benefitów otrzymają wyłącznie rodzice. O dokument nie mogą starać się dorosłe już dzieci.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Kartę Dużej Rodziny otrzymać mogą:

rodzice - na całe życie,

dzieci - do ukończenia 18. roku życia,

dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują - do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25. roku życia,

dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jakie zniżki na Kartę Dużej Rodziny 2023?

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na ulgi w różnych instytucjach kultury - kinach, teatrach, operach czy wystawach. Obowiązują ich również zniżki na przejazdy kolejowe. Mniej zapłacą również na przykład za wyrobienie paszportu. Ulgi oferują również niektóre baseny, siłownie czy zajęcia sportowe.

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Wyrobienie dokumentu jest bezpłatne.

