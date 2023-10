Spis treści: 01 Dorabianie do emerytury. Dla kogo limity, a dla kogo nie

02 Emerycie, nie przekraczaj tych progów. ZUS ustalił nowe limity

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do pobieranego świadczenia, muszą zachować ostrożność. ZUS ustalił nowe limity zarobków. Od września 2023 roku są one niższe. Ich przekroczenie skutkuje zmniejszeniem otrzymywanego świadczenia, a w niektórych przypadkach nawet wstrzymaniem jego wypłaty. Próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury lub renty został obniżony o 82,90 zł brutto. Z kolei powodujący zawieszenie świadczenia - o 154, 10 zł brutto.

Zobacz też: Emerytów czekają duże zmiany. Zacznie się w październiku

Reklama

Dorabianie do emerytury. Dla kogo limity, a dla kogo nie

Zdjęcie Limity dorabiania do emerytury zmieniają się co trzy miesiące / 123RF/PICSEL

O zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia nie muszą się martwić emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny - to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Takie osoby mogą osiągać dochody bez ograniczeń. Nawet wtedy, gdy przekraczają 70. proc. i 130 proc. miesięcznego dochodu.

Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podniósł wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnego świadczenia - od marca 2023 wynosi ono 1588,44 zł brutto. ZUS informuje, że jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, bez dopłaty do minimum.

- Wysokością przychodów nie muszą też przejmować się osoby, które pobierają rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze od przyznanej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego - podaje ZUS.

Limitami nie są objęci też inni niektórzy renciści. Osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, jak i osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń, również mogą dorabiać bez ograniczeń. Od 1 stycznia 2022 roku takie sama zasady i limity dorabiania obowiązują również osoby pobierające renty socjalne.

Zobacz też: Urodziłaś się w tym roku? Możesz otrzymać wyższą emeryturę. Oto zasady

Emerycie, nie przekraczaj tych progów. ZUS ustalił nowe limity

Zdjęcie Jeżeli dodatkowy przychód przekracza 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone / 123RF/PICSEL

Limity dorabiania do renty czy emerytury zmieniają się co trzy miesiące - w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Najnowsze będą obowiązywać od września do listopada 2023 roku.

- Pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązują limity zarobkowe, które zmieniają się co trzy miesiące. Od 1 września obowiązują nowe, nieco niższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Wynika to ze spadku przeciętnego wynagrodzenia w kraju za drugi kwartał 2023 roku w stosunku do wynagrodzenia krajowego obowiązującego w pierwszym kwartale 2023 roku - poinformowała Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Zdjęcie Weź udział w badaniu / INTERIA.PL

Jeżeli przychód przekracza 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone. Od 1 września limit ten wynosi odpowiednio 4904,10 zł brutto i 9107,50 zł brutto. Dlatego też miesięczna zarobki nie powinny przekraczać 4904,10 zł brutto.

- Jeśli przychód przekroczy 4904,10 zł brutto, ale będzie niższy niż 9107,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ZUS można maksymalnie zmniejszyć o 794,35 zł, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy o kwotę 595,80 zł, a rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba o 675,24 zł. Natomiast jeśli dodatkowe przychody przekroczą miesięcznie 9107,50 zł brutto, to świadczenie zostanie zawieszone - informuje rzeczniczka.

Zobacz też: Przepracował 62 lata, bez zwolnień lekarskich. Oto, jaką pobiera emeryturę

***